周報獨家精選｜為香港開新篇要坐言起行 從問題源頭對症下藥

特首選舉唯一候選人李家超上周發表政策四大綱要，分別為強化政府治理能力，團結一致為民解困；精簡程序多管齊下，提供更多安居之所；全面提升競爭實力，創造持續發展空間；以及同建關愛共融社會，增加青年上流機會。在實施《港區國安法》及修訂選舉制度後的香港已由亂入治，面對着由治及興的新一個階段，故此一份以改革管治、促進經濟、改善民生為主軸的政綱，無疑符合香港當前的需要。

然而，改革必須來得徹底，以大踏步的姿態向前邁進。若然改革來得攝手攝腳，停留在「提速、提效、提量」的施政思維，而沒有撼動香港的利益結構，不觸及深層次結構矛盾，新政府必然無法如李家超在答問會所言般落實良政善治，讓所有人都認同新制度能夠帶來成果。我們不知道新特首能否同為香港開新篇，但肯定現在已是改革見真章之關鍵時刻。

系列報道：

需為改革見真章

「百日新政」可做什麼？

4月29日，李家超舉行政綱簡介會，並且邀請地區及基層代表出席。（美聯社）

審計報告揪出兩大施政缺失

審計署在上周三（4月27日）發表新一輪衡工量值報告，包含的八個章節，涉及不同政府局署、公營機構和資助社福機構。雖然被審查的項目沒有關連，但細閱當中章節後，不難發現同類缺失在其中幾個部門的項目出現，值得討論。

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審計署指部份鹹水喉管重複爆裂後兩年至六年半仍未完成維修。圖為過往地下鹹水管爆裂情況，大量黃泥水湧出路面。（資料圖片 / 陳永武攝）

三問中國防疫

在《新冠疫情的「三個沒想到」》一文中，筆者曾提到新冠肺炎從爆發至今的「三個沒想到」：沒想到中國在早期可以很快穩控疫情，沒想到擁有先進醫療條件和資源的歐美等發達國家會造成百萬人死亡，沒想到作為抗疫優等生的中國會在疫情下半場遭遇巨大挑戰和輿論攻訐。

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上海疫情爆發至今仍未平息。圖為上海地鐵工作人員正在清潔消毒。（新華社）

俄烏衝突恐將陷入持久消耗戰

2月24日俄羅斯進軍烏克蘭之初，外界普遍預期戰爭將如1990年第一次海灣戰爭般迅速了結。其後，經歷一個多月戰鬥卻無法攻下大城的俄軍汲取教訓，撤離進擊基輔的北線，任命名將集中統籌對烏戰事，將絕大部份兵力集中烏東頓巴斯。此時人們就預期俄國將會趕在5月9日勝利日紅場閱兵之前製造出階段性勝利的戰果。可是，勝利日距今只得一個星期，頓巴斯戰場上的俄軍卻仍只能緩慢推進，種種迹象都顯示俄烏衝突將變成一場以月甚至年計的持久戰。

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美軍人員將援烏彈藥送上C-17軍用運輸機。（美聯社）

感動中國2021年度人物陳貝兒：

從香港出發，說好國家無窮之路

上周在「2022紐約電影節」上，無綫電視（TVB）獲得多個獎項，包括陳貝兒主持的扶貧紀錄片《無窮之路》。陳貝兒早前已憑藉該片獲頒中央電視台主辦「感動中國2021年度人物」。節目組憑藉一輛車、五個人、歷時三個月、走訪六大省，深入10個曾經的深度貧困區……

這一路走來，陳貝兒對內地從一無所知到被中華文化深深吸引。適逢香港回歸二十五周年，人們不免想像「一國兩制」的下半場會是什麼模樣，而陳貝兒選擇身體力行地說好中國故事。

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陳貝兒用心去感受當地人的生活，聽聽他們的故事，真實地還原當地的面貌。（受訪者提供）

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