【恩威並施】臨屋是解決短期劏房的唯一「結果」

特首候選人李家超公布競選政綱，房屋問題的解決似乎仍要等他上任一百日後才能知道佈局。為什麼李家超不重新啟動臨屋模式？那麼他上任第一天便可以開展。



臨屋這個政策是殖民地時期的德政。它富有彈性，找地後馬上以方艙或其他臨時房屋的模式興建，一百日後便會見，這是一種結果為本的模式。其實特區政府應該考慮讓臨屋成為特區未來五年的政策，而其目標是五年後，當政府興建公屋及房屋政策開始穩定下來的時候慢慢減少。所以李家超當選特首後，應該首先啟動臨屋佈局，半年內利用起方艙速度，興建二至五萬個單位。在十八區覓地興建臨屋，由房屋署直接負責。

這樣才是真正達到「結果為本」的施政目標。否則，即使成立兩個小組，如何加速？怎樣加速？若果做出來又像是以前一樣，所謂加速就只是政府官員眼中的加速，而不是急市民所急、想市民所想。解決劏房問題既然是首要事務，就需要用臨屋政策，又或者利用酒店程序興建更多相關項目，鼓勵發展商改建工廈為優質劏房、人性化臨屋，也可以是一個選項。

李家超在4月24日探訪劏房住戶。（李家超Facebook）

另外，李家超提到讓輪候人士提早入住公屋，但市民擔心沒有生活配套。解決方法非常簡單︰政府重發小販牌、發臨時小販執照。在新型公屋未有足夠配套設施的情況下，容許流動小販與及食物車等服務市民。這也是「結果為本」的施政概念，就是要有靈活思考，不能夠只沿用過去政府做法，研究之後又研究、報告之後又報告；只花錢辦巨型基建工程，而不務實處理與市民真正相關的生活問題。

李家超這個政綱可以說是合格，但並未能真正提供結果和目標，說得很空泛。例如創科的目標是什麼？希望得到什麼結果？文化之都的目標是什麼？想得到什麼結果？在他的政綱裏找不到，只有一些空泛的口號。這份政綱合格的地方是他比較誠實地說明了一個路線圖，即首一百日將會是李家超房屋政策最重要的一百日。但一百日之後，交出什麼功課？會不會又變成了另外一份劏房報告？會不會做一些隔靴騷癢，根本不能有結果的方法？

李家超在目前的政治形勢下提出了一份非常穩重的政綱，這個穩重方向雖然正確，但是否能夠去到這個方向？到達這個方向的結果又是什麼？香港人從中有什麼得益？似乎仍未在這個競選政綱裏看到。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

