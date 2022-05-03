「百日新政」目標以外 長遠改革發展才是關鍵

特首候選人李家超上周六（4月30日）出席電視答問會時表明要坐言起行，定下百日施政目標。「百日新政」這個現象源自經濟大蕭條與二戰時期的美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt），他在美國亟需由亂入治的歷史時刻入主白宮，以三個月為期、雷厲風行地推出了一系列經濟政策，成功紓緩了美國社會危機。「百日施政」也成為後世評估美國總統上台表現的一個指標。



李家超的「百日新政」主要針對土地房屋行動與籌劃組及為公務員設定行政關鍵績效指標（KPI）。（資料圖片／美聯社）

李家超的「百日新政」主要針對土地房屋行動與籌劃組及為公務員設定行政關鍵績效指標（KPI），要求政府部門在他上任百日之時提出初步方案，這些規劃與羅斯福不可同日而語。今屆特首選舉給予參選者的準備時間短了許多，社會也許真要給予新特首更多時間，不能倒過來對他開出不切實際的「空頭支票」。更何況「百日」事實上僅佔一屆美國總統百分之七的任期，對五年一任的香港行政長官來說，更僅佔約百分之五，本就無法作為評斷施政成效的客觀因素。

羅斯福之後歷任美國總統的成績單也早已讓「百日新政」淪為後無來者的「魔咒」。正本清源，他之所以能夠歷史留名，不是因為開創了「百日新政」，而是其施政實實在在改變了美國的面貌，留下了長遠的影響，而這一切立足於他在執政思維上突破意識形態框架，正面積極地看待政府對經濟運作的務實干預作用。認清問題的本質，才是使執行有效發揮、帶來結果的關鍵。

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