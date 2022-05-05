俄烏戰爭恐成持久戰 俄羅斯有何兩手準備？

2月24日俄羅斯進軍烏克蘭之初，外界普遍預期戰爭將如1990年第一次海灣戰爭般迅速了結。其後，經歷一個多月戰鬥卻無法攻下大城的俄軍汲取教訓，撤離進擊基輔的北線，任命名將集中統籌對烏戰事，將絕大部份兵力集中烏東頓巴斯。此時人們就預期俄國將會趕在5月9日勝利日紅場閱兵之前製造出階段性勝利的戰果。可是，勝利日距今只得一個星期，頓巴斯戰場上的俄軍卻仍只能緩慢推進，種種迹象都顯示俄烏衝突將變成一場以月甚至年計的持久戰。



德國日前決定向烏克蘭提供重武器，當中包括其獵豹式防空坦克。（Wikimedia Commons）

日前，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）就表示北約要為長期作準備。拜登當局上周提出的330億美元援助計劃，也預設着未來持續在軍備、情報、財政、人道幾個方面支持烏克蘭多五個月的部署。而德國至今已將對俄羅斯石油的依賴度由戰前的35%減至12%，也放下了其反對制裁的立場，歐盟有可能在本周就宣布分階段禁運俄國石油的計劃。

俄羅斯當然不想戰爭繼續延長，但在未能製造出階段性勝利的戰果之際，也只能為迅速求勝和持久作戰分別作出準備。另一方面，除了俄國一邊加緊進攻一邊準備長久作戰之外，歐美眼見俄軍推進的緩滯，也開始提出了幫助烏克蘭防守以外的更大戰略目標。

在雙輸的戰火消磨之中，最終的結果愈來愈難以預料……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《俄烏衝突恐將陷入持久消耗戰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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