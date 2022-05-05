大選投票率達50年新低 法國政制改革有其必要

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）以58%的得票在次輪投票之中擊敗極右「國民集會」（RN）的馬林勒龐（Marine Le Pen），成為二十年來首次連任成功的法國總統，也是自1965年以來首個在擁有國會多數的情況下連任成功的法國總統。然而，馬林勒龐首次為極右奪得超過四成的選票，已證明極端勢力上台的威脅依然存在，勒龐自己在敗選後就稱這次選舉結果本身已是一種勝利。



在這次總統次輪選舉之中，投票率已跌至1969年以來的最低水平，所謂的「不投族」人數不斷增加。在兩輪制的投票中，由於勝選者的真正支持者往往只佔選民人口的兩至三成，不少選民到次輪選舉之中只能含淚選擇「較不爛的蘋果」，多數人都難以透過投票去支持他們真心相信的政策或候選人，導致不少人都覺得投票根本沒有用。

在這次總統次輪選舉之中，投票率已跌至1969年以來的最低水平，所謂的「不投族」人數不斷增加。（資料圖片）

不論是勒龐集團、還是在首輪投票中僅以1.2個百分點落後勒龐的極左「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），皆呼籲選民將目光放到「第三輪選舉」，即是在6月12日和19日分兩輪進行的國會選舉。

在2002年之後，法國總統任期由七年改為五年，總統選舉與國會選舉變成了同年舉行，先選總統，兩個月後再選國會。由於選民對總統的支持度尚未被其執政無可避免地消磨，配合起國會選舉本身有利大黨的機制，於是四次改制後的選舉都沒有出現過勝選總統不得國會多數的情況。

這種情況在本年的國會選舉中有可能會延續下去。根據上周日至上周一（4月24至25日）進行的哈里斯互動民調（Harris Interactive），馬克龍的「共和前進」即使拒絕與任何其他政黨合作，依然預計能奪得328席至368席的穩定多數。

法國國會，因而就變成了總統執政的橡皮圖章，近年往往遭到詬病，人們認為這樣的政治制度不能反映民意……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《懸崖上的法國政治：連任成功的馬克龍不應遺忘政制改革》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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