議息結果揭曉前 美元攀頂見十年高　掀亞洲貨幣貶值憂慮

美國聯儲局議息結果將於周四（5日）凌晨揭曉。在此之前，美元指數率先破位，突破103大關，創出近十年來高。傳統上美元作為全球主要交易及儲備貨幣，當美元及美息抽高，對其他非美資產帶來恍如地心吸力一樣的拉跌效應，令股債等資產價格下挫。亞洲主要貨幣中，以日圓貶值最為明顯，單月跌幅達6%，並再刷二十年低位。人民幣沽壓亦增，有分析憂慮一旦日圓跌勢失控，會掀起亞洲貨幣貶值潮。



聯儲局自今年3月開始啟動加息，為疫情爆發以來首度向利率正常化過程邁進。美國通脹突破8%，再刷四十多年新高，投資者對聯儲加息的預期益發進取。根據市場利率期貨報價數據顯示，投資者預期今年全年加息幅度有一半機會達到2.75厘。市場估計的息率升幅遠超早前聯儲局官方的預期，根據局方3月公布的利率點陣圖，聯儲委員普遍認為今年全年加息幅度為1.75厘，突顯現時市場的預期可能過於激進。

亞洲主要貨幣中，以日圓貶值最為明顯，單月跌幅達6%，並再刷二十年低位。（資料圖片）

全球最大對沖基金橋水首席投資策略師Rebecca Patterson認為，如果美國要遏制通脹，利率必須達到比聯儲局主席鮑威爾的預期高出更多，現時美聯儲的加息力度遠遠不夠，而激進的政策緊縮預期將繼續提振所有期限債券的收益率，這也是該公司對各期限美債全線做空的原因之一。Patterson指出，「現時面臨的問題是，聯儲局的措施能不能讓通脹率達到市場所預期的水平。」

美元及歐元強弱互見，溫灼培指出，歐元的弱勢加劇了美元強勢。美元指數的匯率組成中，歐元及日圓佔比分別達到57%及12%，兩者合共佔比近七成。現時，歐元逼近十九年低位，日圓更創下逾二十年新低，正常而言，再跌的空間有限，不過烏克蘭的戰爭局勢成為最難預測的因素……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《議息前美元攀頂見十年高 掀亞洲貨幣貶值憂慮》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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