書評．百年守護｜感謝醫生護士之時別遺漏他們

今年2、3月，本地新冠疫情嚴峻，公營醫療系統的醫生護士為救治海量病人筋疲力竭，負責運送病人到急症室的救護員也耗盡精力。他們每更加班，廢寢忘餐，連教官和學員也罕有落場執勤。有賴他們謹守崗位，救治無數病患。救護跟醫護人員同樣值得尊敬，剛巧《百年守護——「生命之星」香港救護發展史》在3月出版，我們不妨閱讀此書，了解消防處救護職系的發展，感受他們的辛勞，同時了解他們面對的難題。政府作為僱主，固然要替員工解難，我們也可做點事紓緩他們的工作負擔。

《百年守護》的作者有三個單位，一是香港消防處救護員會，它是本地主要員佐級救護員工會。該會邀請警政學者何家騏和其研究助理藍卓賢合著。書名副題「生命之星」，指緊急醫療服務標誌，代表通報、車上治療和轉送醫院等六個服務程序。

消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基表示，第五波疫情工作量大增，過去一段時間都以接運確診個案為主，超時工作亦相當普遍。（張浩維攝）

該書分為兩部份，前半是整理香港殖民時期至今的救護服務，重點為消防處的救護服務，後半是現職和前任、身處本地和境外的救護員和急症醫生專訪。該書觸及兩大主題，一是救護服務的專業化、專職化，二是救護部門和工會致力爭取消防部門、整個政府和社會認同。

救護服務是替病人提供接送醫院的治療或／和運送服務，分為緊急和非緊急兩類。現時在香港，救護服務由四個機構提供，最大規模的是消防處救護總區的緊急救護服務，而醫院管理局、醫療輔助和聖約翰救傷隊則提供非緊急或／和有限度緊急服務。如此的救護服務分工由1992年起沿用至今。其實救護服務在香港開埠不久已有，只是負責的部門不時轉變。消防隊在1919年添置救護車，並由消防人員擔當救護工作，港府在上世紀二十年代仿效英國，在消防隊底下發展救護服務，奠定了救護隸屬消防的基礎……

《百年守護——「生命之星」香港救護發展史》



作者：藍卓賢、何家騏、香港消防處救護員會



出版社：中華書局



出版日期：2022年3月



詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《《百年守護》：感謝醫生護士之時別遺漏他們》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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