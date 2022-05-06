【恩威並施】市建局應該改名為豪宅發展局

香港市區重建局，美其名為「重建」，實質上回歸以來一直在發展豪宅，任何一個重建項目都是為大型地產商度身訂造的豪宅工程，每個單位尺價由二萬三萬到四萬元，根本不是在重建。什麼是重建，即重建原來的地區特色。灣仔囍帖街重建以後，囍帖街不見了，變成了高消費名店街，這就不是重建。



重建的精神應該是共享資源，製造雙贏，即囍帖街可以存在，高級名店街也可以共存。這才是重建的目的，可惜市建局的規劃能力很低，他們的重建就是把所有樓拆掉，建一個大型冷氣商場，上面有很多豪宅單位便算了。這種不負責任的重建方法非常落後，新加坡不會這樣做、東京也不會這樣做。

灣仔囍帖街重建以後，囍帖街不見了，變成了高消費名店街，這就不是重建。（李澤彤攝）

其實重建本身是一個規劃的學科，有專門的專家去做。新加坡的舊區重建，例如把牛車水、舊唐人街一帶重建、活化其唐樓特色，並建立起新加坡傳統風格。香港本來也有這個方向，可惜市建局基本上是由工程師主導，其行政總監韋志成也是工程師。香港主流工程師只會拆樓、起大型冷氣商場，根本不會重建。

最近油尖旺重建，市建局又找了一家大型英美「國際」基建工程公司做研究。研究出來的結果也就是把油尖旺「拆清光」，變成大量的大型冷氣商場和豪宅。這份耗費千萬億萬元計的研究報告，內容非常膚淺，沒有充足資料。廟街、女人街、花園街一帶，以及花墟市集，使整個油尖旺區成為香港傳統的寶地，但研究報告的建議裏根本上沒有提到目前油尖旺豐富的市集資源。

為什麼一個涉及人文科學的重建項目，會變成由一間英美基建工程公司負責？這也是一個香港特色，使香港老城區「感染癌症」，把百多年的中西文化傳統消滅掉，變成了一個個巨大的冷氣商場。回歸以來，香港政府整個系統都是不停在發展大型冷氣商場，把市集消滅、把小販消滅、把香港人的生活質素拉低。有錢人才可以有生活，沒有錢的人就要住劏房、住廁所廚房合而為一的劣質生活。

重建的精神應該是共享資源，製造雙贏。（余俊亮攝）

這就是結果。當一個體制容許工程師壟斷本來應該由建築師和規劃師做的重建工作，其結果就是令香港所有舊區重建變成豪宅！這個結果在李家超先生當特首之後，能否改變？市建局主席周松崗先生以及其委員會能否反省一下、檢討一下市建局做出來的哪一個項目真正符合重建的模式和標準？香港號稱國際級的專業人士，建築師、工程師會反省一下他們在香港所造的大型工程，真的符合專業和人性嗎？

以香港這樣富有的城市，為什麼不花多點心思把香港舊區重建好？像新加坡一樣，能夠宜古宜今、有古有今，既先進也有傳統，中西並存。市建局由工程師主導的重建方式需要徹底地改變，它未來應該在房屋政策裏承擔更大責任，提供或興建居屋，又或者可能有一半是豪宅、另外一半是居屋。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

