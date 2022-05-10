周報獨家精選｜李家超能否成為傑出治港者？

2022年行政長官選舉本周日（5月8日）舉行，前政務司司長李家超高票當選香港新一任特首，稍後待中央政府任命，將於7月1日正式上任。作為新選舉制度下中央政府唯一支持的特首候選人，李家超的當選完全是意料之內，而無論外界對他的理念、政綱認同與否，相信大家都期望他能夠兌現承諾，切切實實為香港打開新篇章。

李家超獲得1,416名選委投票支持，支持率高達99%。這主要是因為他得到中央政府的強大認可。自4月9日宣布參選以來，他便迅速獲得建制陣營眾星捧月般的支持，競選團隊也雲集各大建制團體和商界代表。不過，從香港回歸近二十五年以來的歷史經驗來看，特首管治工作的成效固然與中央支持密不可分，但也離不開個人努力，尤其是指特首能否展現出與香港繁榮穩定相適應的擔當、能力和智慧。目前李家超獲得中央的支持只是第一步，接下來更大的考驗是他能否成為一位傑出的治港者。

事實上，擺在李家超面前的挑戰一點也不少，其中三樣更可謂既迫切又艱鉅。

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李家超高票當選的更大考驗——能否成為傑出治港者

香港的「五年規劃」規劃什麼？

李家超高票當選只是第一步，接下來更考驗他能否成為一位傑出的治港者。（李澤彤攝）

李家超三項房策新猷的潛在問題

坊間近日對於李家超參選政綱的房策無疑已有不少分析議論，一些意見認為他沒能夠就着解決土地、房屋供應短缺拿出具體方案，或者制訂時間表達致國務院港澳辦主任夏寶龍去年講話提出於2049年前「告別劏房、籠屋」的目標。這些說法當然全部能夠成立，惟考慮到李家超比起過往參選行政長官者明顯較少時間撰寫政綱，而且當選候任特首的他尚未實際獲得中央任命履職，現下就對他作出那樣的批評恐怕有點言之過早。今天較有建設性的討論方向，應該還是主要針對李家超提出的幾項新猷，包括「公屋提前上樓計劃」、設立「公營房屋項目行動組」負責督導公營房屋興建項目，以及設立「土地房屋供應統籌組」等，思考一下它們可能出現什麼潛在問題。

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「公屋提前上樓計劃」如果最終實行，房委會應考慮減免部份租金，抵銷計劃參與者額外付出的成本。（余俊亮攝）

提高業主特惠補償加快收地程序是與非——如何確保公帑用得其所？

繼精簡發展程序後，發展局近日又再提出加快收地程序的新方案——優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排，包括把「特惠分區補償制度」由四級合併為兩級、更新定期調整分區補償制度計算公式參數、放寬露天或戶外業務經營者特惠津貼的營運年期與津貼面積限制。不少持份者對此表示歡迎，認為有望掃除收地阻力；不過，由於全新方案將會增加政府開支壓力，關注團體不免擔心當局是「慷公帑之慨」、「便宜大地主」。政策孰好孰壞，當然視乎能否以整體香港市民利益為依歸，在速度和公義的拉鋸戰中，天秤是否只能無可奈何地向一邊傾斜？而如果特區政府遲遲不願重奪土地發展主導權，那花費再多的公帑，又有什麼意義？

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放寬業者津貼限制加大釋地誘因好與壞——如何負起主導發展責任？

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發展局近日又再次「發功」，提出優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排，到底是為民還是為地產商？（梁鵬威攝）

中概股現退市風波 香港突顯「避風港」定位

美國證券交易委員會 （SEC）上周三（ 5月4日）發布第六批交易所「預摘牌名單」，88家中國企業被納入其中，包括京東、拼多多、網易和嗶哩嗶哩等新經濟股。至此，美股當中合共已有128家中概企業被列入名單，佔全部250家中概股公司的51%，可見有過半數中概企業被捲入「退市風波」。在風波之下，作為國家的國際金融中心的香港，更加突顯關鍵作用，是中概企業的「避風港」。

港府需為「中概股回流潮」做好準備，同時思考如何令普羅大眾共享經濟繁榮成果。（吳煒豪攝）

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媒體擺烏龍釀馬某事件 網民捕風捉影折射內地輿論生態

上周二（5月3日）上午，一則杭州市國家安全部門對涉嫌勾結反華勢力、危害國家安全的「馬某」採取強制措施的新聞報道發布後，其中的關鍵詞「杭州」、「馬某」惹來無限聯想，輿論普遍關注此處的「馬某」是否和近年來身處風口浪尖的阿里巴巴創辦人馬雲有關聯。但很快，這種聯想就被證明是錯的，所謂的「馬某」其實是「馬某某」。這一字之差，反映包括一些官媒在內的媒體，並沒有扮演好應有的角色，在審核與發布新聞時明顯存在不嚴謹；更重要的是，為什麼內地輿論場會形成一種「馬雲可能要出事」的氛圍？

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如何營造寬容、友善、公平的環境，讓那些有創新精神和實幹能力的企業家人盡其才，是擺在今天中國社會面前愈來愈緊迫的一道命題。（Getty Images）

「溫情住家男」形象團結國民 小馬可斯巧承父業當菲律賓總統

外表既溫和也熱情，加上一副笑容可掬的面孔，小馬可斯（Bongbong Marcos）彷彿一位「顧家好男人」的模樣；在是次菲律賓大選中，他刻意展示出精英模範家庭的良好形象，配合三位90後「靚仔小鮮肉」公子的神助攻，成功吸納了不少年輕女性選民的支持。這些刻意經營的選舉形象，不僅使這位獨裁者之子成功擺脫父親過去的種種黑歷史，完美撇清關係，同時又能讓他承繼家族的政治遺產，令他在各大選民調中一直大幅領先，並最終當選成新一任菲律賓總統。

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小馬可斯（右二）在這屆菲律賓選舉中，不時打家庭與溫情牌。（美聯社）

擬廢五十載墮胎權保障 美國最高法院自投政治羅網

5月2日的美國東岸時間晚上8時許，政治新聞網站POLITICO發布驚人報道，稱已得到美國最高法院長達98頁的判決草稿，指法院已初步投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）留下的墮胎權憲法保障。翌日，最高法院首席大法官約翰羅拔絲（John Roberts）確定被外洩的草稿為真，宣布為此展開調查。共和黨人將焦點放在洩密責任之上，民主黨人則痛批保守派法官貿然取締建立了四十九年之久的憲法權利。而對於近年政治化愈見嚴重的最高法院而言，廢除一個建立了近半個世紀的憲法權利，很可能使法院喪失其剩餘的威信......

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草稿公布數小時後的深夜，示威者聚集在最高法院門前抗議。（美聯社）

以直升機回收推進器 下一步是完全重用火箭？

上周美國公司Rocket Lab運送衛星上太空，首次嘗試了一直有別於SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭垂直降落的回收方式，以直升機在半空捕捉推進器。到底這間公司為什麼要用這種手法？而這公司以外，如何回收火箭也是不少業者或國家正在攻堅的技術難題，我們距離能夠完全回收火箭，開啟下一個太空時代，還有多遠？

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不少國家和業者在回收火箭推進器上仍有種種技術困難，Rocket Lab之後會再嘗試以直升機回收火箭推進器。（Rocket Lab）

惜別「影壇瑰寶」曾江：千山我獨行不必相送

「影壇瑰寶」曾江在4月27日於尖沙咀防疫酒店溘逝，影迷哀嘆「世間再無黃藥師」。戲路縱橫的曾江活躍影視界逾半世紀，其成就遠超香港電影金像獎「最佳男配角」殊榮。

在港人的心目中，他優雅率性，有才學且有稜角。在媒體的訪談中，他甚至帶點狂傲與偏執，有話直說，率真灑脫。多少人因歲月神偷帶走年少輕狂，他卻為我們示範如何優雅地老去，行走江湖，不卑不亢，撐着拐杖走自己的路。

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曾江的染髮廣告深入民心，87歲時受訪笑談自己的暮年白髮，「靚到不得了。」

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