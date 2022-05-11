迎接中概股回流　港府不能只讓金融業得益

近年中美角力成為「新常態」，中概股也無奈受到波及，面臨退市風險。上周三（ 5月4日），美國證券交易委員會 （SEC）發布第六批交易所「預摘牌名單」，88家中國企業被納入其中，包括京東、拼多多、網易和嗶哩嗶哩等新經濟股。至此，美股當中合共已有128家中概企業被列入名單，佔全部250家中概股公司的51%。在風波之下，作為國家的國際金融中心的香港，更加突顯關鍵作用，是中概企業的「避風港」。



香港01製圖

據《香港01》記者統計（上圖），前五批進入名單的40家中概股市值大約1.3萬億港元，其中有11家企業已在美國以外交易所上市，市值佔比達七成以上。這意味着，一些市值較高的頭部中概股，已經有提前準備，以應對被SEC退市的風險。當中有8家企業選擇在港掛牌，市值達9,310億港元。

當香港資本市場迎來更多內地企業，金融業無疑會賺到盆滿缽滿。只是，金融業雖佔本港GDP約20%，但提供的就業崗位只有6.8%。新冠疫情之前，金融及地產以外產業發展早已停滯不前，薪酬增幅長期追不上樓價升幅；眼下，金融以外的其他產業又因疫情幾乎停擺，導致失業率高企，相信無論交投市場如何炙熱，都無法惠及普羅大眾。特區政府不得不思考，如何借助這波「中概股回流潮」全面提升香港作為國家的國際金融中心地位之餘，也應藉此撬動整個公共財政結構的改革，令人人共享經濟繁榮成果。

詳細內容請閱讀第316期《香港01》電子周報（2022年5月10日）《中概股現退市風波 香港突顯「避風港」定位》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。