【恩威並施】聲生不息電視科技軟實力

一個電視台的成功與否，當然是由科技決定。「工欲善其事，必先利其器」，六十年代無線電視（TVB）成立剛好是天線式無線電視開始，所以無線當時是科技領先於麗的電視，無線的成功就是和科技與時並進，能夠進步。



近期很火熱的《聲生不息》由內地湖南衛視芒果TV和TVB合作製作，運用了很多全新的科技和技術攝制，示範了電視台吸收先進科技的成果。整個演唱會也可於YouTube看到，裏面有三個多小時的完整版與及不同長度的短片，供觀眾選擇去觀賞。

從技術層面來看，《聲生不息》演唱會裏面運用了很多新的藝術科技。裏面有運用XR的拍攝技術、有最新的LED技術。燈光方面有很多新的模式。例如一些「追光」，你會看見歌手們的臉光，而背面都是全黑色，像「退地」一樣，戲劇效果很強。

《聲生不息》的鏡頭調度有空間感和層次感，配合林子祥抑揚頓挫的歌聲，非常有震撼力。（微博@聲生不息官微）

例如林子祥開場第一首歌的那個場面，鏡頭調度有空間感、有層次感。另外配合非常華麗的LED燈光，既簡約又帶着一種貴氣。那些黃金的光芒襯托出林子祥抑揚頓挫的歌聲，非常有震撼力和強烈的戲劇感。

整個《聲生不息》舞台燈光設計也做得非常到位。完全有一股強的戲劇效果與及空間深度。

除了燈光、LED屏幕布景，你可以看見《聲生不息》每一場，例如曾彼特那一個段落，運用的燈光模式不只是打燈，而是燈光變成了一種視覺效果。最後舞蹈員出場，整個氣氛拍攝得很好。而且拍攝角度也非常多元化，有在觀眾席裏面拍、有遠鏡、有近鏡，是經過精密的計算和策劃造成出來的效果。

《聲生不息》每一場的每一首歌都有一個視覺設計。除了視覺設計做得好，其實整個音樂節目的混音和收音當然有很多「味精」，但是在內地來說，已經有很大的進步。就算我們經常詬病內地音樂節目喜歡對嘴唱，不是現場唱。但是今次有些對嘴唱出來的效果也有現場感。所以應該是背後混音團隊及音響工程師的功勞，已經提升到了一個專業的層次。目前內地電視製作是以韓國、日本、歐美為學習對象。

《聲生不息》的製作背景是香港回歸二十五周年，同時也是向香港流行音樂致敬。（微博@聲生不息官微）

《聲生不息》除了有科技之外，也有「心」。有什麼「心」？對香港歷史的心。就是內地對香港流行音樂的一種尊敬。鄭國江老師或香港大學朱耀偉教授講述香港流行音樂的歷史有着心。所以文化藝術不單只是娛樂，也是歷史、也是香港人文化身份的代表。《聲生不息》有着這個佈局，它的背景是香港回歸二十五周年，但是它展現了湖南芒果電視的科技軟實力，也展示了香港軟實力的潛質，就是對內地對香港仍然有很多的集體文化回憶。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

