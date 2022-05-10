【恩威並施】Mirror與香港軟實力

Mirror是2019事件的現象，沒有2019年，Mirror 不會那麼成功。因為Mirror成為了很多人對2019年的投射，娛樂包裝下的情感投射。社會氣氛如此沉重，有一個缺口讓大家紓緩一下情緒，也是好的。



打造Mirror的Viu TV的觀眾層比較年輕，以專業人士為對象，內容活潑生動，比較大膽創新。

Mirror以女性對象為目標，吸引了很多年輕的女性和中女。曾幾何時黎明也是中女和一眾少女的偶像，有點像今天Mirror的模式。打造Mirror的Viu TV則比較接近商台，觀眾層比較年輕，以專業人士為對象，內容活潑生動，比較大膽創新。

Mirror能否衝出亞洲有幾個因素。對比起韓國的BTS和BLACKPINK，Mirror成員的英語能力有待改善。BTS可以和英國頂尖樂隊Coldplay同場表演，Mirror有這個能力嗎？BTS背後是Samsung、LG這些大財團投資支持，整個K-Pop背後也是韓國科技產業鼎力支持，因為提升K-Pop在全世界的影響力，也可以帶動Samsung、LG等國際品牌的國際影響力。

BTS背後是大財團投資支持，因為提升K-Pop在全世界的影響力，也可以帶動國際品牌的國際影響力。

香港經濟模式裏沒有Samsung與LG這種國際級品牌，最國際級的國泰航空根本不需要借助Pop。香港的產業都是傳統產業，諸如半島酒店、文華酒店這些國際頂集酒店集團也不需要像韓國那樣需要K-Pop推動。香港軟實力失去動力的原因正正是背後缺乏投資者。任何流行文化產業背後都需要國家和企業長期投資，電影電視利潤十分微薄，但香港的企業似乎沒有什麼動機去大力投資。

香港軟實力下降和香港經濟結構有很大的關係。地產經濟根本不需要有很強的軟實力，只需要和政府關係良好，做好基本公關就可以了。香港沒有一個像韓國那樣有發展科技產業與進行全球文化滲透的任務，香港地產商有資金便買地，他們看的是政治趨勢，不需要主動地去影響全球民心。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

