新當選的行政長官候任人李家超在其參選政綱提出「精簡程序多管齊下，提供更多安居之所」，他主張用四大核心政策對付香港土地、房屋問題，包括「精簡程序，解燃眉之急」、「加強統籌，增建設力度」、「多元發展，拓居住空間」、「基建先行，創發展容量」，不過當中的大部份政策措施都是沿襲往屆政府既有做法。



個別較具新意的倡議則有研究就個別公營房屋項目推行讓輪候人士自行選擇的「公屋提前上樓計劃」、設立「公營房屋項目行動組」負責督導公營房屋興建項目，以及設立「土地房屋供應統籌組」負責統籌協調所有土地發展相關的政策局和部門。

近年港府成績已經證明單憑一位司長帶頭督導土地供應小組未必足夠，李家超團隊不能重蹈覆轍。（廖雁雄攝）

坊間近日對於李家超參選政綱的房策無疑已有不少分析議論，一些意見認為他沒能夠就着解決土地、房屋供應短缺拿出具體方案，或者制訂時間表達致國務院港澳辦主任夏寶龍去年講話提出於2049年前「告別劏房、籠屋」的目標。這些說法當然全部能夠成立，惟考慮到李家超比起過往參選行政長官者明顯較少時間撰寫政綱，而且當選候任特首的他尚未實際獲得中央任命履職，現下就對他作出那樣的批評恐怕有點言之過早。

今天較有建設性的討論方向，應該還是主要針對李家超提出的幾項新猷，思考一下它們可能出現什麼潛在問題……

詳細內容請閱讀第316期《香港01》電子周報（2022年5月10日）《李家超三項房策新猷的潛在問題》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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