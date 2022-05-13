【恩威並施】集中所有力量發展公屋和居屋

候任特首李家超提出首一百天制訂解決香港房屋問題的方案。然而，這一百天會得出怎樣的結果、達到怎樣的目標才是關鍵，因為有目標才知道怎樣去解決問題，沒有目標就只會一百日又一百日反反覆覆地研究討論。一百日後，若果未能提出一個有效的目標，「結果為目標」也就只是一個口號。



那麼，目標是什麼呢？李家超說的「提速」是一個相對問題，是否讓香港每分鐘興建公屋和居屋會由單車變成高鐵速度？這才是目標。這一百日的目標若果是提速到高鐵速度一樣，便真正創造希望。否則，若只是由單車變成了另一架單車，分別大嗎？有希望嗎？當然是沒有希望。所以李家超千萬不要玩「期望管理」這個遊戲，因為期望已經不需要管理。

提速要具體做到難嗎？不難。集中力量便可。一個是承建商問題。香港承建商因為招標制度，導致行政程序繁瑣，欠缺一個有效模式，精力不是集中在建屋質素的結果，而只是在招標行政程序與及之後繁瑣的官僚程序上。

所以，若果要以結果為本，政府應該和國家隊商量公屋和居屋的承建。內地「方艙方式」的承建商可分為很多級數，最高層次的國家級承建商可以負起為香港解決房屋問題的任務。當然不是免費，要開誠佈公開提供各樣資料，包括議標方式、議價方式，並由房屋署主導去做。

政府可效法新加坡，讓香港年輕建築師、中小型建築師透過設計公屋居屋，發揮其效能。（資料圖片／周智堅攝）

房屋署裏面有很多建築師、專家和工程師團隊。他們應該集中力量在規劃和設計的工作，並應效法新加坡，讓香港年輕建築師、中小型建築師透過設計公屋居屋，發揮其效能。

另一個是輸入勞工問題。新加坡因為可以輸入勞工，故此建築成本可以控制。輸入勞工不是指輸入香港已有的勞工，而是輸入香港短缺的勞工。這也可採取像之前內地醫護來港協助的那個模式，來香港協助建屋，並在工地旁邊設立臨時宿舍，供他們居住。這也是切實可行的。臨時宿舍的興建若用內地模式，一兩個星期便告完成。不是天方夜譚，而是可行的。

總之，要解決香港房屋問題，首先要定立目標，明確「提量」提多少，「提速」提多快，而不是又用一百日去研究。若到頭來提不了速，那麼大家就對香港政府失望了。

李家超先生還應該注意一件事：如何給年輕人上流的希望？你能讓他們先安居，那麼他們便會更有動力去發展。居住是一個社區規劃。整個規劃研究應該引進新加坡專家，或者組織本地專家到新加坡取經交流。香港其實有很多學者專家曾經在新加坡任教和居住，應該找他們協助建立一個研究模式，解決香港的房屋問題。

香港必需要不恥下問。要解決問題，特首本身要以身作則，甚至主動和新加坡候任總理黃循財聯繫，尋找他們的協助。從前香港最成功的地方是吸收全世界的知識。香港官員要放下頭巾氣，向新加坡學習房屋發展的模式。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

