美最高法院擬廢墮胎權保障 卻可能打開違憲「潘朵拉盒子」

5月2日的美國東岸時間晚上8時許，政治新聞網站POLITICO發布驚人報道，稱已得到美國最高法院長達98頁的判決草稿，指法院已初步投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）留下的墮胎權憲法保障。翌日，最高法院首席大法官約翰羅拔絲（John Roberts）確定被外洩的草稿為真，宣布為此展開調查。共和黨人將焦點放在洩密責任之上，民主黨人則痛批保守派法官貿然取締建立了四十九年之久的憲法權利。



這份草稿如若最終成為正式的判決，美國人將失去聯邦層面的墮胎權保障，有一半州份相信會馬上禁制墮胎。一些嚴厲的禁止墮胎法律，例如德州禁止懷孕六周後墮胎，連強姦、亂倫個案也不得豁免的立法，將不再違反美國憲法。

草稿公布數小時後的深夜，示威者聚集在最高法院門前抗議。（美聯社）

在去年9月，面對着當時德州借由人民檢舉而非政府執行、故意使反對者在司法申訴時難以以政府人員作對象的違憲墮胎法律，當時最高法院的五位保守派大法官卻以辯護人身份不明的程序理由，拒絕禁止這項對婦女明顯有即時影響的法律落實。這些緊急判決所突顯出的政治傾向，使法官本身的名義政治中立也受到質疑。

然而，當上述的德州墮胎法律以人民而非政府執法的方式去確立明顯違憲的法律之時，人們就擔心會不會有民主黨州以同樣的方式，不理憲法保障，落實禁制擁槍的法律，「以其人之道還治其人之身」。雖然此刻尚未有民主黨人敢如此施為，但如果此事成真，最高法院到底是要自打嘴巴，予以禁阻，還是容許各州政府以法律巧技去隨意破壞任何憲法權利的保障？如果法院予以禁阻，民主黨政客大呼「雙標」，拒絕服從，聯邦政府是否要動用軍隊到該州「執法」？

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