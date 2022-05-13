從獨裁者之子到溫情住家男 小馬可斯醞釀6年終洗白當選菲總統

外表既溫和也熱情，加上一副笑容可掬的面孔，小馬可斯（Bongbong Marcos）彷彿一位「顧家好男人」的模樣；在是次菲律賓大選中，他刻意展示出精英模範家庭的良好形象，配合三位90後「靚仔小鮮肉」公子的神助攻，成功吸納了不少年輕女性選民的支持。這些刻意經營的選舉形象，不僅使這位獨裁者之子成功擺脫父親過去的種種黑歷史，完美撇清關係，同時又能讓他承繼家族的政治遺產，令他在各大選民調中一直大幅領先，最後成功當選為新一任菲律賓總統。



在大選活動中，其競選策略離不開「推銷家庭與溫情」，不論是其YouTube頻道以至大大小小的訪問，均希望突出「住家好男人」的形象。例如，Liza不時提起2016年丈夫於副總統競選中落敗的往事，強調她不想見到他受傷害，因這對他而言是個十分痛苦的經歷。24歲幼子Vinny也附和道，只想見到父親快樂，他說：「他是個好人、好爸爸，我甚至從未見過他傷害一隻昆蟲。」

小馬可斯與薩拉強強聯手，早已勝券在握。（Getty Images）

經過馬可斯獨裁統治逾二十年後，菲律賓經濟因而也步入衰退。馬可斯以實行裙帶資本主義，和政治打壓的威權主義統治而聞名於世。1983年，其政敵阿基諾（Benigno Aquino Jr.）自美國回國於馬尼拉國際機場被刺身亡，馬可斯被指是幕後指使。1986年，他因選舉舞弊導致群眾大規模抗議，被迫流亡美國夏威夷，並於1989年死於檀香山。據國際特赦組織估計，在此期間多達70,000名菲律賓人被監禁；其中一半受到酷刑，3,200人被殺；馬可斯家族還被指控從國庫中盜竊高達100億美元。

誠然，小馬可斯今次與現任總統杜特爾特的長女薩拉（Sara Duterte）拍擋，可謂是強強聯手、勝券在握。不過，有分析指出這位獨裁者之子的致勝之道，離不開家族影響力、網軍助攻、歷史洗白三點……

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