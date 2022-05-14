以直升機「空中捕獲」推進器 下一步回收使用整枝火箭？

上周美國公司Rocket Lab運送衛星上太空，首次嘗試了一直有別於SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭垂直降落的回收方式，以直升機在半空捕捉推進器。雖然直升機一度成功勾住推進器的降落傘，最後卻因機師決定鬆繩，將推進器墜入海中再回收，而未完全成功。到底這間公司為什麼要用這種手法？

而這公司以外，如何回收火箭也是不少業者或國家正在攻堅的技術難題，我們距離能夠完全回收火箭，開啟下一個太空時代，還有多遠？



Rocket Lab先以降落傘將火箭推進器減速，再從直升機放下長索吊起，惟機師考慮安全，最終放開推進器，墜入海中再回收。（Rocket Lab影片截圖）

目前，只有SpaceX能夠成功發射火箭到軌道後，部份回收再重新發射。獵鷹9號火箭的推進器在與火箭第二節分離後，能夠利用預留的推進燃料，伸出腳架，垂直降落到海上或陸地的平台。

之所以要研製可重用火箭，不外乎是降低生產和發射成本，以及縮減每次火箭發射之間所需時間，從而開拓更多太空科研，滿足成長中的低地軌道衛星發射市場。Rocket Lab行政總裁Peter Beck說，從材料和人力成本而言，火前的第一節推進器佔整枝火箭成本的80%；而租用直升機回收則只需每小時4,000至5,000 美元左右：「回收火箭可以節省大量時間，不必從頭開始建造一枝全新的火箭，所以顯然能夠節約成本。」

不少國家和業者在回收火箭推進器上仍有種種技術困難，Rocket Lab之後會再嘗試以直升機回收火箭推進器。（Rocket Lab）

Beck說，雖然機師最終決定鬆繩，不過他對是次測試滿意：「我們今天實現了99%目標；剩餘的1%是因為機師不喜歡那捕捉時的感覺，所以將那節火箭鬆開了。」

不過，對於數家公司及國而言，在研究回收整支火箭重複使用的路程上，他們所面對的艱鉅技術挑戰，絕對不只1%尚未攻克……

詳細內容請閱讀第316期《香港01》電子周報（2022年5月10日）《以直升機回收推進器 下一步是完全重用火箭？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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以直升機回收推進器 下一步是完全重用火箭？