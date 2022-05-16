周報獨家精選｜走出中環價值 讓社會科學推動香港社會轉型

相信大多數人都會認同，香港面對非常嚴峻的深層結構矛盾，正值非常關鍵的社會轉型時期；然而，對於「何謂深層結構矛盾」，又該「如何推動社會轉型」，大家長久以來卻都缺乏共識，而當中一大癥結在於，社會科學發展遠遠不足以回應香港社會問題。

「社會科學」本是用以描述、解釋和預測社會現象的實證研究，也是認識社會、改造社會的重要工具，更是歷史發展和社會進步的關鍵力量，但在香港，儘管各大高等教育院校均有開設具備一定規模的社會科學課程、定期發表一定數量的社會科學研究，不過整體而言仍然呈現使命價值不清晰、發展戰略不明確、學科體系不健全等問題，以至於社會上下都對社會科學存在一些誤解，例如不少市民將之視為「乞食科目」、教育資源也很有限——只有一成學生修讀社科，《香港社會科學學報期刊》也不怎麼研究香港，治港精英更加不會藉着推動社科發展以解答時代命題，包括透析問題本質、化解矛盾根源、提高決策水平、強化治理效能。

系列報道：

走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型

香港重商重理重創科 社科畢業生前路茫茫

社科發展也在轉型 改變教學模式 重視理論實踐

香港正值非常關鍵的社會轉型時期，需要專業而深入的社會科學研究回應時代命題。（資料圖片）

香港政治人才庫仍然有待完善

香港的特首選舉塵埃落定，唯一一名候選人李家超沒有懸念地成為候任行政長官，接下來的工作便是籌組新政府的班子。現屆政府已表示全面配合地提交政府架構改組方案予立法會審議，各個曾經支持李家超參選的政黨、智庫亦紛紛向李家超推薦人才政圈，建制派最大政黨民建聯兩名立法會議員更盛慱為入閣熱門人選。李家超競選辦主任譚耀宗坦言，各類型自薦或推薦電話多不勝數，可以想像不少人都認為熱廚房已降溫，期望能在新一屆政府內覓得一官半職，因此借助種種聯繫舉薦入閣，組班情況好不熱鬧。

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香港政治人才庫的設計有待來屆政府有意識地逐步完善。（資料圖片）

俄烏衝突下的「台海冒險」：美國的好大喜功與自毀焦慮

美國當地時間5月5日，美國國務院網站更新修改「美台關係事實清單」（Fact Sheet），刪除原版本中「承認台灣是中國一部份」、「美國不支持台灣獨立」等表述，並新增「基於台灣關係法、中美三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」之語句。此一更動本未引發外界關注，畢竟美方並未發出正式新聞稿。但上周二（5月10日）台灣媒體陸續報道此事後，輿論逐漸發酵，中美也開始了外交回應。

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美國眾議院議長佩洛西2022年5月1日突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。圖為烏總統辦公室發布的照片，顯示澤連斯基對佩洛西授勳。（美聯社）

尹錫悦上台後會引發東北亞政治大地震嗎？

尹錫悦上周二（5月10日）宣誓就任韓國總統。韓國從1987年實行總統直接選舉以來，保守與進步陣營政權交替周期為十年，尹錫悦上台距離2017年民主黨候選人文在寅就職總統僅相隔五年，打破了韓國政壇保守與進步「十年一交替」的規律。政治素人和保守主義者的身份背景決定了他行事風格不同以往領導人。不少聲音認為，尹錫悦上台後即將掀起政治巨浪，造成東北亞局勢大地震。

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尹錫悦沒有從政經驗，最為人知的事蹟是將朴槿惠送進監獄。（美聯社）

疫中疫：英美長新冠治療難求

「我們不知道你的肺病會否復發。」2020年10月感染以來，50多歲的美國新冠患者Darin經歷了四個月的入院、九個月的復康治療，現時因存在永久性肺損傷而需要依賴氧氣機生活。當他去找當地口碑不錯的胸腔內科醫生複診，得到的答案卻是如此。

由於目前的醫學對於「長新冠」（又稱新冠後遺症）仍然知之甚少，全球範圍內，大量長新冠患者們陷入了迷茫和無助。

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全球範圍內，大量長新冠患者們陷入了迷茫和無助。（Getty Images）

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