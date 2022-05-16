【恩威並施】港珠澳發展策略

大灣區發展迅速，深圳已經成為世界級的科技龍頭。香港期望和深圳合作，有些層面是可以的，但總括來說，深圳已經有自身的能力基礎，不需要依賴香港。



在香港和深圳的關係裏，香港似乎只可以成為深圳的一個融資和金融國際中心。香港要發展產業，必需重新思考定位，重視香港與澳門和珠海的關係。香港可以透過港珠澳大橋這個基建尋覓一個策略性夥伴，製造一個真正機會。珠海有很大的發展潛力，擁有大量土地資源，同時也是一個休閒城市。香港要營造高質生活圈和發展產業，推動科技產業，可以透過和澳門及珠海合作達成。

其實珠海有很多過人之處，例如當地出產的音響器材及長隆主題公園近年都有很大的進展。珠海有的是地，而香港若需要土地來發展，其實應該更靈活運用。

我相信珠海投資發展潛力比深圳更高，因為深圳已經有自身的能力，香港要和深圳合作，有一段技術和能力的距離，而珠海則比較開放。

香港要營造高質生活圈和發展產業，推動科技產業，可以透過和澳門及珠海合作達成。（資料圖片／姚超雯攝）

澳門的經濟結構未來必然會有系統性的變化。故此，澳門和香港合作可以有幾個考慮，例如把澳門定性為荷里活，香港的電影娛樂及電視城可以移到澳門，香港電影業可以在那裏投資；又例如TVB是否應該和澳門與珠海合作，在澳門開設一個拍攝中心；香港演藝學院也可考慮在澳門開設校園，又或者政府支持香港導演會、不同電影專業協會到澳門開班授徒，面向全國招生，建立港珠澳電影電視學院。

發展這些設計創意產業，可以使澳門可為創意產業中心，透過其世界遺產及世界非物質文化遺產的定位，發展為一個像米蘭一樣的設計之都，招攬全國人才，向亞洲華人地區招攬，開設創意產業園，吸引創意人才到澳門。如此，澳門不再是依靠賭業，而是一個結合賭業、娛樂、生活、電影、電視、創意產業的城市，並為有人才但缺乏空間的香港提供更多空間和發展機會。

在互聯網迅速發展之下，其實在哪裏工作已經不重要，在家工作已是很平常的事。透過健全的網絡，人們可以移居到不同地方，透過電子輸送，把工作傳遞到全中國，甚至全世界。這個模式正正就是澳門發展應該思考的速度和策略。

澳門應學習拉斯維加斯，近年來拉斯維加斯已經成為一個世界級的會展中心，例如每年舉行電子商品展。現在的拉斯維加斯已經不只是賭城，還是全美國的家庭娛樂中心。澳門當然可以參考。澳門現在已經有很多硬件，它的表演藝術場地比香港還先進。

澳門的經濟結構未來必然會有系統性的變化。（資料圖片）

問題是如何建立團隊？如何建立一個更有質素的市場？令澳門不再只作為一個賭博中心，而是真正變成一個休閒娛樂中心。要做這方面的工作，香港有人才可以配合，香港幾家電視台也可以大量參與投資，發展例如演唱會、電影、電視等很多娛樂事業，制定一個整全的佈局。

李家超新政府上場，若設立中央政策組的話，應該和發改委合作研究一個「港珠澳文創產業遊發展策略研究」，看看如何建基於「十四五」規劃，說好香港故事，說好中國故事。若要建立強大的軟實力，則需要提升整個影視娛樂產業的說故事能力。而說故事能力背後，左手是科技、右手是文學、人文精神、歷史、哲學等學科，兩者結合才可以說好香港故事、說好中國故事。此外，港珠澳更可在文創旅遊方面合作，正好成為大灣區一個賣點，建立能夠和西方對等的文創娛樂產業區。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

