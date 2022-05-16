美國通脹高位橫行　聯儲局應對進退失據

維持物價穩定是聯儲局的一大核心目標，但美國近一年來的通脹水平明顯與之相悖。截至今年3月，美國消費者價格指數（CPI）已連續12個月超過4%，遠高於平均2%的目標，美國勞工統計局上周三（5月11日）公布的最新數據亦顯示，4月CPI按年升8.3%，雖較3月份的8.5%有些微回落，但仍處於近四十年來高位，顯示整體物價壓力之大。可以預見，今年已兩次加息的聯儲局，未來應會加速抗擊通脹，穩定物價。而今問題在於：局方在遏制通脹的同時，能否避免經濟陷入衰退，實現「軟着陸」？



通脹助「共和黨革命」？

過去一年，美國經濟復蘇亮麗，消費強勁，全年國內生產總值（GDP）增長5.4%，是自1984年以來最佳成績。但與此同時，美國通脹也開始抬頭，百物騰貴，基層民眾生活百上加斤，怨聲載道。

面對居高不下的通脹，拜登政府已採取多項應對措施，包括提高港口作業效率改善擁堵情況、釋放國家原油儲備、呼籲國會盡快通過《跨黨派創新法案》，鼓勵半導體企業在美國本土設廠以解決晶片短缺、打擊企業藉機哄抬價格，以及考慮取消對華加徵關稅等。拜登上周二（5月10日）表示，抗通脹是當前國內的首要任務，會盡一切努力降低美國家庭的生活成本。

美國勞工部上周公布的數據顯示，4月美國消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%，同比上漲8.3%。（新華社）

不過，從目前來看，這些措施收效甚微。根據美國勞工統計局最新數據，4月食品價格按月升0.9%，按年則升9.4%，是連續第17個月上漲。肉類、家禽、魚類和蛋類指數按年漲14.3%，是自1979年以來的最大漲幅。另外，在CPI籃子中權重佔比較高的房屋租金亦快速上漲。能源方面，雖然4月能源商品價格按月下跌5.4%，但根據美國汽車協會（AAA）數據，5月以來汽油價格再創新高，達到每加侖4.4美元，這意味着5月能源價格可能反彈。

當通脹持續高企，民主黨在11月中期選舉中的選情也勢必受到影響。美國《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上月底進行的一項民調顯示，通脹正在成為左右今年選情的重要議題，有逾九成的受訪者對此表示關注，當中有四成四受訪者感到不滿。對於民主共和兩黨誰能更好處理通脹，表示相信民主黨的只有三成一，相信共和黨的則有五成。

目前，民主黨以微弱優勢控制着參眾兩院；隨着選舉臨近，共和黨在燙手的通脹數據中似乎看到了希望。就在4月美國勞工統計局公布數據的當日，參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnel）直言，對於當下的完美風暴，民主黨人將自食其果，因為這是一個完全由民主黨控制的政府；相反，共和黨的形勢則一片大好，甚至「好過1994年」——當時共和黨從民主黨手中奪回8個參議院議席和54個眾議院議席，是自1952年以來首次全面控制國會，史稱「共和黨革命」。

聯儲局錯失最佳加息時機？

無可否認，美國今次通脹飆升和拜登政府的大規模財政刺激不無關係，不過，外界普遍認為聯儲局的應對亦可謂失敗，而穩定物價正正是後者的法定目標。

回看去年年初，剛上台不久的拜登政府推出紓困方案，不少經濟學家已發出通脹預警。美國前財長薩默斯（Larry Summers）在去年2月便撰文警告，1.9萬億美元的經濟刺激方案接近非正常（二戰）時期的規模，或將「導致通脹壓力升至我們這代人從未見過的水平」。當時，美國CPI仍然低於2%，同年3月，國會通過了紓困方案，美國通脹也隨之走高。

聯儲局主席鮑威爾坦言，將通脹降至2%的目標將帶來一些「痛苦」。（美聯社）

在CPI連續數月突破4%後，聯儲局起初堅稱通脹只是「暫時性的」（transitory）；直到去年11月，局方才改口稱「通脹壓力持續時間超出預期」，但仍然沒有採取行動，每個月仍至少購入1,050億美元美國國債及按揭抵押證券（MBS）。來到今年3月，美國CPI已連續12個月超過4%，聯儲局終於正式宣布加息，但只有象徵式的0.25厘，意味實際利率可能仍是負值。

聯儲局對通脹上行的錯判自然惹來不少批評，被質疑錯失最佳加息窗口。如果我們還記得，就在去年12月，局方仍然預期今年只需加息0.75厘，如今已大幅調整為預期加息2.5厘。包括薩默斯在內的一些經濟學家甚至認為2.5厘已無法遏制當前的通脹，聯儲局應該採取更激進的措施追落後，在年內加至5至6厘。

與此同時，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的態度也變得更加堅決。他在上周獲參議院確認連任後表示，聯儲局有工具和決心將通脹降至2%；未來隨着利率上升的影響顯現，短暫的經濟衝擊和痛苦或無可避免，但如果物價繼續加速上升，結果只會更糟。

「軟着陸」與否取決於不可控因素

不過，聯儲局現時面臨的挑戰是，加息可控制的因素是需求，但導致通脹飆升的原因卻不只是需求過熱......

美國零售商數據調查機構日前發布的報告顯示，5月第一周內，美國全國範圍內嬰幼兒配方奶粉的缺貨率高達43%。（新華社）

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《美國通脹高位橫行 聯儲局應對進退失據》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。