新班子任命不應淪政治酬庸 香港「人才庫」仍有待完善

香港的特首選舉塵埃落定，唯一一名候選人李家超沒有懸念地成為候任行政長官，接下來的工作便是籌組新政府的班子。現屆政府已表示全面配合地提交政府架構改組方案予立法會審議，各個曾經支持李家超參選的政黨、智庫亦紛紛向李家超推薦人才政圈，建制派最大政黨民建聯兩名立法會議員更盛傳為入閣熱門人選。李家超競選辦主任譚耀宗坦言，各類型自薦或推薦電話多不勝數，可以想像不少人都認為熱廚房已降溫，期望能在新一屆政府內覓得一官半職，因此借助種種聯繫舉薦入閣，組班情況好不熱鬧。



政黨把人才傾囊相贈，香港的政治人才似乎是群英薈萃。然而，雖說廣開從政門路、引入外部人才能收「鯰魚效應」之用，但目前盛傳的名字幾多屬推行政策、實現改革的人才，有幾多只屬政治酬庸，社會大眾恐怕心中有數。這種情況亦正反映香港的政治人才庫未見成熟，每每在新政府組班時都予外界一種「臨時拉夫」的感覺，而且新任政府亦往往因為未能找到合適人才而落得「蜀中無大將，廖化當先鋒」的尷尬處境。

建制派最大政黨民建聯兩名立法會議員更盛傳為入閣熱門人選。（資料圖片）

近日新加坡的執政黨人民行動黨（PAP）亦面臨建國以來第四代的接班工作。幾個星期前，總理李顯龍宣布49歲、公務員出身的黃循財預期在2025年大選後接任其職務。人民行動黨的政治人才儲備辦法有不少值得香港借鏡的地方，如果細心分析更發現部份設計是如出一轍，只是香港的政治人才庫仍然有待完善。

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《香港政治人才庫仍然有待完善》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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