學生難尋出路 政府如何重振社科？

隨手在網絡搜索「社會科學」這四個字，映入眼簾的主要搜尋結果是「社會科學前途懶人包」、「社會科學出路」、「讀完社會科學做咩好」——可見有志修讀社會科學的學子，主要關心的仍是就業前景，而這個憂慮早已困擾歷屆社科畢業生多時。普羅大眾對社科專業人士的一種刻板印象是，他們偏重理論訓練，缺乏實際應用技能，相對而言無甚用處。



儘管如此，不少學生仍然有志修讀社科。根據各大院校的資訊，中文大學、城市大學及嶺南大學的社會科學系是位列2022/23年度大學聯合招生辦法（Jupas）首輪申請的五大選科之一。可是，各大高等院校提供的社科學位相當有限，根據《香港01》統計大學教育資助委員會（教資會）2020/21年度八大院校全日制學士課程第一年學生取錄人數（見下表），入讀社會科學的學生一共有1,836人，是所有入讀八大院校學生人數的10%；當中，社科學生比例最低的理工大學，只有2%；最高的是嶺南大學，但也不過20%；至於其他院校，則介乎8%至16%。

資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍接受《香港01》查詢時表示，市場數年前已對資訊科技人才有着強烈需求，而新冠病毒疫情的爆發又提升了市民和企業的創科應用，所以當下一些熟悉大數據、人工智能、網絡安全的人才更是炙手可熱。

按照周綺萍的分析，市場上對科技人才的需求確實很大，難怪政府及各大院校都會催谷這類人才的培訓。除此之外，周綺萍亦指出醫療藥業及傳統商界行業如銀行、金融、經濟等，同樣是需求較大的行業，言下之意是修讀醫療相關學科及商科的畢業生的就業前景比較光明。

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《香港重商重理重創科 社科畢業生前路茫茫》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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