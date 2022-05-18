從獨角獸批量消失說起：中國如何在創新與秩序之間取平衡？

若觀察歷年中美新增獨角獸企業對比，可以清晰看出兩國新增獨角獸企業數量變化。在2017年之前，中美年新增獨角獸企業數量基本相當，在多數年份，中國還能超過美國。但是從2018年開始，隨着中國年新增獨角獸企業迅速萎縮和美國新增數量快速遞增，這一數據差就開始迅速拉大。



2019年，這一數字比是22：58，美國是中國的2.6倍；2020年，這一數字比擴大到14：73，美國是中國的5.2倍；2021年，這個數字比又擴大到驚人的3：132，美國是中國的44倍！一個更令人吃驚的事實是，2021年印度的獨角獸企業總數也悄然超過中國。這是數十年來印度獨角獸公司總數第一次超過中國！

沒有中國網路與科技企業建立的國際地位，普羅大眾不可能享受到網路科技帶來的高度便利。（資料圖片）

現在中國市場能叫得出、有影響的高科技企業，尤其是前些年圍繞通訊與網絡科技迅速成長起來的一大批企業，包括華為、中興、騰訊、阿里、字節跳動等，都是由小到大，從獨角獸成長起來。

過去多年，一些新興科技企業在從獨角獸成長為巨無霸的過程中，因為無序擴張確實帶來了不少市場問題，在被嚴厲整治的同時在輿論場上也落入了人人喊打的境地。但另一方面，多數有識之士也能認識到，正是得益於這樣一大批科技獨角獸企業的誕生與成長，中國成長為全球第二大經濟體，成為在網絡科技與網路新經濟領域唯一能和美國競爭、甚至對美國在該領域霸主地位構成嚴重威脅的國家，成為世界數碼工業革命的最大贏家之一。

可以說，沒有一大批迅速成長的獨角獸企業，就沒有今天的中國經濟，沒有中國網路與科技企業在該領域的國際地位，普羅大眾也不可能享受到網路科技等給生產生活帶來的高度便利……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《獨角獸批量消失對中國有什麼警示？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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