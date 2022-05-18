【恩威並施】政府總部搬到新界北區

特區政府推動新界北發展。其實最有效的構思，就是把政府總部遷移到新界北，在新界北設立一個全新的政府總部，使香港形成兩個中心︰中環是經濟金融中心，新界北是政府管治中心與及創科中心。



這個做法一可協助推動港深同城，二是從城市戰略安全角度出發。像現在這樣把經濟、經濟、保安和政府總部集中在同一個區域，以中環作為政治和經濟中心，當然感覺上很方便，但卻非常不安全，政府總部設在維港旁邊，也容易成為被攻擊對象。2019年的風波已證明政府總部有嚴重安檢問題。

其實金融管理局位於國際金融中心頂樓也是非常危險的。很多重要的金融機構都會設立於隱蔽和不容易被攻擊的地方。例如英倫銀行、美國聯儲局，它們身處的位置都不會像香港金融管理局一樣，位於一個非常顯眼的高樓大廈頂樓。作為香港最重要的金融機構，其實金融管理局應該思考在未來中美角力情況之下，如何部署其策略性位置。

回到政府總部，若果有一個時間表搬到北區，便會真正能夠帶動北區的發展，推動創科、推動港深同城，也能夠令香港人口流動分流。目前很多人主要集中在灣仔、中環、金鐘一帶上班，所以那裏上班下班時間特別繁忙，製造不必要的交通負累。其實我們要看看新加坡的規劃，它是分散型的規劃。新加坡市內有不同的中心，政府部門也分散在整個新加坡城市裏面，不會像香港一樣集中在港島區。

所以，未來香港要推動北區發展，最實際和最可行的策略性部署，就是五年內把政府總部搬到北區。目前香港的交通運輸系統設置很多時候都以港島區為中心。造成了很多不必要的交通負荷，也製造了很多不必要的交通流量。要做一個可持續城市，香港推動「多中心發展」是必需要的，不應該以香港島為核心，而應該利用沙中線等新鐵路製造對流，即早晚兩個方向都有不同流動，使市民的居住和工作環境能夠在三十分鐘之內完成往返。

香港和新加坡比較，新加坡用了七成的土地發展，三成的土地是鄉郊，而香港則用了三成的土地發展、七成的土地是鄉郊。這個比例其實不是對或錯的問題，而是怎樣規劃？如何規劃？很多時候政府說沒有土地儲備，只是一個政策問題而不是一個科學和物質問題。因為科學上和物質上，香港是有足夠空間的，問題在於是否懂得規劃，如何規劃，才能夠把空間用盡。例如香港那麼多島嶼，是否也可以學習韓國或泰國，或像印尼峇里那樣發展一些休閒旅遊設施，開發既符合環保標準，也能夠製造旅遊資源的經濟發展項目。

總括而言，把政府總部帶到北區的好處很多︰第一，它會營造一個更安全的城市環境，從國家安全角度一定是對的；第二，多中心發展會締造更多元化的發展機會，現在集中在中環，其實只是令香港的經濟發展停留在傳統產業的層面，若果政府總部搬到北區，對帶動創科產業必然有更大的動力；第三，要實現港深同城，政府總部搬到接近深圳是非常正確的決定。

在「一國兩制」的下一個階段，推動香港和內地對接與及與國際對接是沒有衝突的。中環負責國際金融對接，北區政府總部負責與內地及整個社會的對接。而且目前大量青年人口已經轉移到新界，例如北區、元朗區，大量年輕家庭搬到這個區域。若果政府搬到北區，全新設計及興建一個新的政府總部，必然會帶動新的機遇和發展。

這是發展北區需要下的最重要一步棋。只要政府宣布總部搬到北區，北區就真的是可以發展起來。若果又是研究做諮詢做檢討、拖拖拉拉，到2047年也不知道是否發展得了。所以，李家超作為候任特首，應該一錘定音，提出五年內把政府總部搬到北區。這樣大家就會把北區發展當成真的一件事去處理和面對，各政府部門也不敢怠慢，而會全力推進。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁e/771172

