如何界定學科「有用」還是「無用」？

「如果你問修讀完社科之後究竟有什麼前景，其實隨着世界潮流的轉變，我們都會期望一個良好的社會科學教育是能夠容許學生有更多的發展空間。」香港中文大學社會科學院院長趙志裕這樣理解社科教育的意義和價值，但他也坦言，全球都在面對學位通脹的問題，無論大學修讀什麼學科，畢業後都未必能夠找到一份條件可觀的工作。



根據他多年的觀察，有些社科專業較容易讓學生接駁到明確的就業路向，例如中大社會科學院的建築系、心理學系、新聞系、社工系等，工作路徑固定、職業結構清晰。當然，也有一些學科沒有特定路徑，例如社會學、國際研究等，學生難免擔心：讀了有沒有用？

然而，「有用」或「無用」這兩個概念，對任何人而言都是主觀的。當然，總有人深信修讀社科「有用」，但多數是以個人喜好凌駕就業現實，純粹基於社科價值觀和他們相契合，希望能夠幫助社會。

可以說，沒有一種學科絕對「有用」或「無用」，只是觀點與角度的問題……

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