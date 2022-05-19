解放軍台海軍演 「兩個罕見」揭露什麼玄機？

上周一（5月9日），中共中央軍委會的機關報《解放軍報》刊出頭版報道，指解放軍東部戰區於5月6日至8日連續三天在台灣島以東和西南海空域進行實兵演練，組織海、空、常導等兵力，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。



這則報道包含標點符號在內僅有67個字，熟悉中國大陸官方表述方式的人，恐怕都會產生「字愈少、事愈大」的聯想。事實上，這則解放軍軍演訊息確實有玄機，相較於過去東部戰區發布的通告，罕見出現了「台島以東」，以及「常導」兵力這兩個用詞，是否對台海形勢釋放重要訊號，值得進一步剖析。

日本防衛省統合幕僚監部5月6月公布拍攝到的遼寧號航母及艦載機活動畫面。（Twitter@防衛省統合幕僚監部）

首先，第一個關鍵詞是屬於地理範圍的「台島以東」。且據日本共同社消息，日方注意到解放軍遼寧號航母編隊自5月2日以來，持續在西太平洋、台灣島東部海域進行遠海訓練。其次，第二個關鍵詞乃此次演訓新增的「常導」兵力。什麼是「常導」？台灣「中華戰略學會」研究員、前海軍中權軍艦艦長張競接受《香港01》訪問時，則提出了相對平實的分析觀點……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《台海周邊戰雲湧動 解放軍軍演「兩個罕見」揭露的玄機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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