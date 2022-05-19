【恩威並施】文體旅局新方案不能說好香港和中國故事

候任特首李家超的新政府架構即將在立法會審批，行政會議也剛通過了政府改革的方案。這個方案能否帶動香港進入良政善治？有幾個決定因素，首先，現在國際競爭之下，香港政府不可能像三十年前那樣運作，要作範式轉移。



從前香港政府的架構是「畫鬼腳式」架構，即所有部門不會統一在一個平台上，可以單獨行事，也即等於製造一種各政府部門之間的互相制衡。但是這種模式導致政府很難創新、很難問責，很難向前發展，就好像一部沒有電池的手機，所有零件都有，但最重要的電池卻正正在另外一個部門手上。

這個局面造成「拖政」，主要原因就是政策局不能夠完整地去問責和推動。例如新的文體旅局，政府文件顯示很多和創意內容有關的政策，例如「創意香港」和康文署下面的文化組及文化藝術相關的內容都放在文體旅局之下。可是最重要的，能夠接觸市民、有最大影響力的傳媒平台，仍然留在商務及經濟發展局那一邊，知識產權署也是留於商經局。這種情況就如手機沒有網絡：你用手機拍了很多照片，但沒有能力把這些照片發放出去和人分享，更不能進行二次創作。

產業化本身不單只是講求經濟利益，而是能夠更有滲透性，令優質的文化藝術內容可以滲透進社會。所以新的文體旅局設計並不理想，應該把港台及和電視電台政策相關的部分也轉移到這個新平台，知識產權署中牽涉「文化IP」和版權的部門也該有部分元素納入新局。

為什麼「文化IP」那麼重要？舉例，香港有那麼多精彩的動漫人物，知識產權署強化之後，就可以和韓國一樣，把推廣香港的文創產業帶到亞洲區，帶到全世界。利用文化IP數碼交易平台幫助文化「走出去」，同時也會為藝術家創意人帶來經濟效益。

香港有那麼多精彩的動漫人物，知識產權署強化之後，就可以和韓國一樣，把推廣香港的文創產業帶到亞洲區，帶到全世界。圖為港產動畫《麥兜故事》。（資料圖片）

韓國和台灣的案例研究已證明，結合資料庫和交易功能的網上平台對於促進創意作品的商業利用，發揮着關鍵作用。這個關係韓國在做、台灣在做、全世界都在做 (相關研究資料可參閱Korea Copyright Commission 2018 Annual Report及Digital Cultural Content Distribution Mechanism Promotion Programme 2021 )，唯獨香港仍然是處於九十年代那種各自為政的模式。

文體旅局應該設立這些平台。其實，在推動旅遊方面也需要有傳媒協助，體育也需要。所以文體旅局目前欠缺的就是傳媒和版權板塊。文體旅局加傳媒這個平台才能夠真正強化「說故事」的能力，才能製造出一部完整的手機︰有電池、有網絡、有內容。它可以發放出去和人分享，而不會只是製造更多內容，卻沒有任何策略把它們推出去。

最令人擔憂的是政府又會依賴Art Basel這些西方國際平台，而不會建立自己的平台去推廣香港內容。不能推廣香港內容，又怎能夠有真正的創新？又怎能夠有真正的產業？又怎能夠真正說好香港故事？說好中國故事？

所以，建議李家超應該把商經局和傳媒及牽涉文化IP相關的部分轉移到文體旅局。商務及經濟局可保留着通訊那個板塊，而不應該全部捆綁起來。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

