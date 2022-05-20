保守派尹錫悅上台後會成為「韓國特朗普」嗎？

尹錫悦上周二（5月10日）宣誓就任韓國總統。韓國從1987年實行總統直接選舉以來，保守與進步陣營政權交替周期為十年，尹錫悦上台距離2017年民主黨候選人文在寅就職總統僅相隔五年，打破了韓國政壇保守與進步「十年一交替」的規律。政治素人和保守主義者的身份背景決定了他行事風格不同以往領導人。不少聲音認為，尹錫悦上台後即將掀起政治巨浪，造成東北亞局勢大地震。



不少聲音認為，尹錫悦上台後即將掀起政治巨浪，造成東北亞局勢大地震。

尹錫悦身上有兩個鮮明的特點：一是政治素人，他一直就職於檢察機關，2021年3月從檢察總長位置上辭職，當年6月29日正式宣布競選總統，步入政界僅短短數月便登上總統寶座，是目前唯一沒有國會議員經歷的總統當選人。二是立場保守。他自稱是保守主義者，作家千俊為寫的傳記《星星的瞬間來了嗎：尹錫悦的昨天、今天和明天》稱他是「完美的保守主義者」，也有人說他是「有原則的保守主義者」、「中度保守主義者」。

與進步派文在寅把改善南北關係作為優先事務不同，尹錫悦代表的保守派強調對朝鮮制裁。尹錫悦團隊稱，應根據朝鮮日益增長的導彈威脅，對額外部署「薩德」持開放態度。尹錫悦在競選期間更曾威脅說，如果有朝鮮即將發動攻擊的迹象，韓方將進行「先發制人的打擊」。投桃報李，在尹錫悦就職典禮前一天，朝鮮也試射導彈作為回應……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《尹錫悦上台後會引發東北亞政治大地震嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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