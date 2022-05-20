【恩威並施】架構重組可以解決政府科技落後的情況嗎？

新聞報道說，資訊科技署和香港政府準備提出禁制telegram。這個新聞很容易被外國傳媒炒作為香港失去了言論自由。為什麼香港政府容許這種炒作出現而沒有作出任何回應呢？也許香港政府真的相信能夠禁止telegram，但這個說法卻反映政府不了解資訊科技。政府的思維是否仍然停留在三十年前的電視電台收音機模式，沒有策略去處理新傳媒生態下的公共關係策略？



政府架構重組當中一個核心問題，就是香港政府如何處理目前極度落後的科技政策問題？這個問題涉及很多層次︰一個是政府對科技的理解，一個是政府採購政策，還有一個是政府法律部門草擬相關採購招標條例的情況。重中之重則是政府有沒有資深的官員能夠掌握科技發展情況。

私隱專員公署提出禁止telegram的傳聞，就反映了政府對資訊科技根本不了解。禁制telegram不是有沒有能力的問題，而是根本上不可行。香港是國際傳媒體系的一個部分，單單一個VPN已經可以繞過政府的禁制，所以政府提出這個說法很可笑。

要處理好這個問題，政府需要建立自身的科技能力，而這必須要和學術界、專業界緊密合作。目前香港政府仍然是「以紙為本」，處理什麼事情都需要大量紙張文件，開一個會，例如「禁制檢測」便印大量A4紙放到信箱裏面。政府沒有好好研究如何利用資訊科技、利用手機？香港手機的滲透率很高，平均每人擁有超過三部手機。在手機如此普及的情況下，政府有沒有考慮和幾間電訊公司研究如何透過電訊服務改善公共服務質素呢？

我們的立法會議員應該問一問現在財經事務局裏用什麼軟件與硬件管理香港財務，也許便會知道為什麼推動消費券電子化需要這麼複雜的程序。又例如八達通只可以增值至三千元，這個三千元是怎樣界定？如何界定？為什麼是三千而不可以是一萬元？

為什麼推動消費券電子化需要這麼複雜的程序。（資料圖片）

香港政府的科技應用可能比民間落後了三十年，主要原因是政府上層官員對科技不理解。台灣有一位唐鳳，烏克蘭也有一位副總理是科技專家，這是他們玩科技宣傳戰佔據優勢的原因。相比之下，香港政府科技事務由傳統工程師主導，他們對資訊科技的了解恐怕只停留在工程層面。資訊科技是一種文化，並不是工程那麼簡單。

香港有沒有唐鳳這類型的人物呢？建制派需要問一問自己，為什麼培養不出一位這樣的資訊科技人才。科學園裏面有一個「香港應用科技研究院」，裏面的都是科技界的頂尖人才，為什麼不能直接吸納到政府裏，成立科技發展專門小組去推動科技？

又例如財政司轄下的效率促進組，究竟提升了什麼效率呢？這個效率促進組由什麼背景的官員出任呢？其實是不是應該找香港應用科技研究院的教授們、學者們、專家們協助政府訂定一個真正配合科技發展的政策呢？英國過去十年更新了所有和科技相關的建築物條例，香港仍然停留在幾十年前的水平，這樣怎麼能夠發展創科產業呢？

另一個可笑現象是，在新加坡開一間韓式燒烤店可以用炭燒，但香港不容許用碳。為什麼？這是一個簡單的科學問題，新加坡用科學解決問題，只要有一定的通風要求，便可以用炭燒了。但是香港政府「一刀切」不准用碳，是不是擔心釀成燒炭意外？

香港政府對科學的看法是很不科學的，這正正是矛盾所在。香港目前在行政管理上有很多優勢和強勢。但是在科技、在文化這些層面上缺乏真正有力量的人物去協助。所以在政府架構裏是否應該設立科技顧問協調制定一些政策，或者在特首辦設置一個智庫型專家系統去做呢？

改組方案裏沒有中央政策組，若果沒有這種政策協調的角色，由誰來負責統籌和發展更先進創科政策，去推動政府改革呢？這是目前政府架構重組方案未能回答和解決的核心問題。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）