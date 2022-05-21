中國高校退出大學排名 自主構建教育評價體系才是挑戰

過去一段時間，中國人民大學、南京大學、蘭州大學退出世界大學排名的消息引發關注和爭議。一方認為這一決定符合中國教育發展方向，將成為大趨勢，退出排名同時也反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣；另一方面則認為這是在「關起門來自己玩」，是「輸不起」，是與世界教育在脱鈎，所以這無疑是一種倒退。



事實上，中國高校退出大學排名容易，但中國自主地構建一套教育評價體系，還有多方面挑戰，再加上中國高校本身存在的問題，更加劇了這一挑戰。

中國如何以退為進，創建中國自主的知識體系和評價體系，挑戰才剛剛開始。

大學排行榜好不好，取決於評價標準的設計，取決於獲得數據的方式，也取決於具體操作時是否嚴謹。目前，國際有影響力的高教領域排行榜包括，英國泰晤士世界大學排行榜、英國QS世界大學排行榜、《美國新聞與世界報道》世界大學排行榜。中國人民大學2021至2022年度在這三個排行榜上的平均排名僅為600名，甚至低於中國一些「雙非」（非985、非211）學校。

曾任國際關係學院教授的中國人民大學博士生儲殷在接受《香港01》採訪時坦言，中國人民大學退出世界大學排名很正常……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《退出世界大學排名 中國高校的挑戰才剛剛開始》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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