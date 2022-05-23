在剛剛結束的澳洲大選中，工黨領袖阿爾巴內塞（Anthony Albanese）率領該黨成功擊敗自由黨-國家黨聯盟，時隔九年再次執政。阿爾巴內塞已於今日（23日）宣誓就任總理，周二將趕赴日本參加美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會，外界關注其是否會為澳洲的外交政策帶來改變，尤其是為中澳關係帶來轉機？



雖然自由黨原總理莫理森（Scott Morrison）在競選期間將工黨和阿爾巴內塞都包裝成「親華派」，不過澳洲的民意已決定了任何未來澳洲政府都難以在對華政策上帶來任何的轉向：根據澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）2021年的調查，高達63%受訪澳洲人認為中國是安全威脅多於經濟夥伴，此比例是2018年同一調查的五倍。

工黨的馬來西亞華裔時任影子外長黃英賢（Penny Wong）4月底在一場演說中便稱：「我們的地區正被重新形塑，大多是因為中國正變得愈來愈決斷、愈來愈具有進攻性。」

澳洲工黨前總理基廷（Paul Keating）去年高調批評澳洲此刻的疏華親美政策之際，阿爾巴內塞也曾刻意與基廷保持距離，指中國已經改變，認為澳洲有權利為其價值發聲，表明支持針對中國的澳英美同盟。早前曾批評莫里森當局政治化國家安全議題是為中國利益服務的澳洲情報部門前主管Dennis Richardson，亦表明莫里森正在兩黨之間製造對一個實際上不存在的分歧的認知。

事實上，澳洲的國防開支從2015年的300億澳元升至本年的500億澳元，更預計在2030年升至700億澳元；當中從擴大軍隊、加強網絡和情報能力，到發展超音速武器等各種項目都有。而澳洲與英、美組建澳英美聯盟等行動也明顯衝着中國而來。這些政策幾乎都是自由黨和工黨的朝野共識。

5月23日，阿爾巴內塞宣誓就任澳洲總理。（美聯社）

在上月所羅門群島與中國確認雙方簽署安全作合協議之後，工黨更將莫里森的「親華」指控反過來指向自由黨政府，大肆抨擊自由黨政府一直以來對南太平洋島國缺乏關注，阿爾巴內塞更稱這是「二戰結束之後澳洲太平洋外交政策中最嚴重的失敗」。

在選前，阿爾巴內塞就曾稱：「中國共產黨已經變了，變得更敢於行動、更具有進攻性，這意味着澳洲必須回應。」阿爾巴內塞的回應大概會在東京的Quad峰會上展現人前。

相較於莫里森一味在安全政策上站隊美國的對華策略，阿爾巴內塞更有可能會像取代特朗普的拜登一般更為重視盟友外交。在澳洲的地緣格局之下，這就是睦鄰政策。對於南太平洋島國，工黨提出未來四年新增超過五億澳元的援助，以鞏固澳洲作為區內第一大援助國的地位。

與以美國制華目標為導向的澳英美聯盟不同，阿爾巴內塞也明顯將會更加注重對區內其他國家的外交。工黨此刻已提出將與在地理上區隔於中澳之間的印尼推動氣候和基建夥伴關係，阿爾巴內塞也選定了該國作為其上任首訪的國家之一，表明希望與這個他口中的未來「超級強國」打好關係。同時，他亦將建立一個專責東南亞的外交和貿易辦公室，並任命一位駐東盟特派代表。

在此刻的澳洲民情當中，阿爾巴內塞上台後，中澳關係的整體走向也難有回暖之機。（Getty Images）

由此可見，在此刻的澳洲民情當中，阿爾巴內塞上台後，中澳關係的整體走向也難有回暖之機。阿爾巴內塞領導的政府更有可能變成一個中國在南太平洋和東南亞地緣政治之中的更難纏對手。

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《澳洲工黨上台 中澳關係難見轉機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。