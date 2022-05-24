大學排名再掀爭議　何順文：做教育不是打球賽

「從來如此，便對嗎？」近日，內地知名高校中國人民大學宣布退出世界大學排名，再次將這一人人覺得有問題、但又無法擺脫的「遊戲」推至風口浪尖。香港恒生大學校長何順文日前接受《香港01》訪問時便指：「大學國際排名有太多的流弊，很多人都知道，但就是『敢怒不敢言』。」



首先，是排名機構的獨立性及認受性問題。何順文指出，世界上主流的大學排名，其調研和排名的機構都是「商業性質」，同時又缺乏監管，「你今日自己『開檔』做個排名都可以，都不需要牌照。」

何順文指出，排名機構的指標將教育「簡化」。（歐嘉樂攝）

何順文表示，教育是潛移默化的，價值顯現需要時間，然而，機構出於商業考慮，會年年公布排名，「學校『上上落落』才能吸引眼球。」在這種情況下，短視的排名很難公允地衡量教育的長期影響。

其次，是排名評估的科學性問題。「機構的指標將教育簡化得『好緊要』。」何順文指出，排名中會多採用能夠被量化的指標，忽視一些不能被量化的指標。例如學術論文的數目，儀器的先進程度，國際師生佔比皆為可以被「數字化」的指標，但是圍繞教學的評估佔比則相對較少，「因為教學質量好難measure（測量）。」

學生對社會的貢獻，難以量化指標衡量。（鄧倩螢攝）

何順文建議，排名機構應該摒棄「單一排名」，轉按具體主題來排名，會更有意義，「即使是企業排行榜，也會有市值、僱員人數、營業額等具體的指標，那麼大學排名也可以按主題來排，例如國際化比例、環保、專利、某一學科貢獻」，因為具體排名能夠讓大學在優化辦學時作參考，找到自己不足之處，也能讓大眾更好地了解高校的優勢。

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《大學校長反思大學排名 ：「從來如此，便對嗎？」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。