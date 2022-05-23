朝鮮疫情爆發數天即「向好」？從居家隔離藥物清單見端倪

自5月12日報告首個感染新型冠狀病毒的確診病例後，朝鮮疫情近來呈大爆發的態勢。短短數天時間，單日新增從一萬多飆升到將近40萬宗，並維持在六位數字的高位。朝鮮領導人金正恩5月12日淩晨召開緊急對策會議，決定將防疫防控級別上調至最高級別。朝鮮勞動黨中央政治局5月14日、15日兩次召開緊急協議會。朝中社援引金正恩在會議上的講話稱：「惡性疫情的蔓延是我國建國以來的大動盪。」



4月末朝鮮舉行了紀念朝鮮人民革命軍建軍九十周年大閲兵，這期間出現大規模的人員聚集，被指是這次爆疫的源頭。圖為金正恩與參加朝鮮人民革命軍建軍90周年閲兵儀式的人士合照。（美聯社）

而上周二（5月17日）勞動黨再度召開常委會時，卻認為5月17日的抗疫防疫情況是「好趨勢」，上周六金正恩在勞動黨政治局會議上稱境內新冠疫情正在趨緩。從5月12日對外宣布爆發疫情到5月17、21日，僅僅數天時間，朝鮮就確定了疫情的「向好」和「勝勢」。朝鮮中央電視台的電視畫面中，金正恩和與會高官均未佩戴口罩，且談笑風生，着實令人感到不可思議。

疫情爆發後，朝鮮啟動了緊急防疫模式，由國家緊急防疫司令部掌控和指揮全盤防疫工作。朝鮮官方確立的防疫目標是遏制管控病毒傳播，盡快治癒感染者以及最短時間內消除傳播根源。朝鮮通過媒體為公眾普及、提供了較為詳細的用藥指導，基本方針是「居家治療」。不是所有病患擠到公立醫院接受治療，而是醫生開方，患者到藥店買藥居家治療的模式。

藥店是抗疫環節中最重要的一環，金正恩沒有考察醫院而是前往藥店視察的原因也在於此……

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