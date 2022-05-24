新一屆政府的管治思維是什麼？

新一屆政府即將成立，新的管治班子打算以新佈局、新人事去呈現未來五年的「管治新風」，背後考量值得理解。加上，特區政府經歷架構重組本來就非前所未見，不論是2002年政府推行問責制，決策局大重組成為「三司十一局」，抑或目前由林鄭月娥提出、李家超接力的「三司、三副司長、十五局」，其目的都應該是如出一轍。工欲善其事必先利其器，以更有利的架構佈局協助兌現對香港願景的承諾、處理社會種種沉痾痼疾，是管治者應有之義，所以政府重組不教人感到意外。



隨着行政會議上周二（5月17日）通過李家超政府的架構重組方案，新架構的三司、三副司長、十五局預期會取代現時三司十三局的佈局。屆時三名增設的副司長將被指派統籌特定政策範疇或項目，從而加強特區政府的施政效率；而運輸及房屋局亦將正式分拆。候任特首李家超在方案獲行會通過後會見傳媒，形容新政府將能「更加聚焦和細緻地處理運輸物流和房屋兩大社會非常關注的問題」。然而，新一屆政府將如何呈現其「管治新風」，有待實質的政策推出方能作出評論，與其目前就深入討論這份有待付諸實行的重組方案，倒不如回帶細酌以往幾屆特區政府的架構重組計劃，從比對以往政府的佈局設計或者更能一探來屆政府會有怎樣的施政重點。

李家超表示，新政府將能「更加聚焦和細緻地處理運輸物流和房屋兩大社會非常關注的問題」。（鄭子峰攝）

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