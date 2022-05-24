走與留之間：上海人已經忍無可忍了嗎？

上周五（5月20日），上海一名男子持刀劃傷了居委會人員，原因是「發放外出證糾紛」。這一新聞底下的評論，全是在質疑案件通報不明：是什麼引發糾紛？ 新聞通報為何不說清楚？是不是因為民眾有出門需求又被阻攔，一時情緒？新聞媒體下三千多條留言，熱門前三的評論是，「忍無可忍了吧？」



在上海宣傳「社會面清零」的這幾天，「離滬大潮」、「潤（英文Run的英文諧音）出上海」的評論和文章在社交媒體上反映熱烈。上周一、周二（5月16、17日）兩天，上海虹橋火車站能出發的車次變多，引起民眾搶票，車站大排長龍，這更符合人們的想像：上海防疫亂象如此嚴重，人們對上海印象破滅，都想離開。

不管是最初武漢的封城，還是今天的上海，具體問題都如出一轍，個體悲劇還是不斷上演。（Getty Images）

上海疫情爆發後的防疫亂象，點燃了民眾過去累積起來的不滿和壓力。一方面，許多社會大眾對變異病毒有基本認識，對於這個死亡率低的病毒，如果連上海都搞成這樣，「那輪到自己的時候，會做得更好嗎？」一方面，動態清零對經濟的衝擊也日漸明顯。民眾消費轉為保守，失業率上升，這個情況民眾也忍受了兩年多。

與此同時，除了中國以外的多數地區已經經歷了一輪放開後的陣痛，生活回歸正常。民意開始對防疫模式產生辯論：「生活什麼時候可以繼續過？什麼時候就業和經濟情況會恢復到2019年的情況？如果疫情再持續，難不成要一直這樣折騰十年嗎？」

在這樣的情況下逐步恢復的上海，自然少了武漢當時悲壯的味道。防疫亂象之下，民間剩下「病毒和錢包哪一個會先被清零」的一片爭執。嘲諷與質疑的背後，是民意對整個防疫模式的分裂——這種分裂，也造成此次「官方正能量，民間正在潤」的現象……

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