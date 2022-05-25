【恩威並施】香港演藝學院應搬到海洋公園

香港演藝學院目前有兩個校園，一個在灣仔海傍政府總部旁邊，另一個在薄扶林道前牛奶公司農場伯大尼修院。若要進一步推動演藝學院成為建立香港軟實力的平台，一個策略性考慮是把演藝學院搬到海洋公園，讓海洋公園成為演藝學院的校園，助其創新。



灣仔演藝學院的建築已經不能符合當代演藝發展的需要，而海洋公園的運作與演藝學院不乏交集。海洋公園可以把一部份原先用作海豚訓練與及殺人鯨訓練的場地，改建為演藝發展場所。在藝術科技、電影電視拍攝等方面，海洋公園都可以變成不同場景及實踐平台，幫助演藝學院加強產學研，創造就業及訓練演藝行業需要的不同工種。

灣仔演藝學院的建築已經不能符合當代演藝發展的需要。（黃永俊攝）

演藝軟實力是一個綜合性的軟實力，它不單只是表演藝術，而是關乎整個娛樂產業的質素。大家看看韓國和日本，就會知道他們的軟實力是綜合性的。例如，日本的電視台除了拍電視節目之外，也經營很多表演藝術場地，主辦演唱會、戲劇演出等不同類型的活動，更引入國際上不同類型的表演，既製作節目，也培訓人才，具備發展優質產學研一體化的能力。

建立軟實力需要產學研結合。要讓藝術和社會互動，就要提升整體社會對藝術的認知能力；要建立藝術認知能力，就需要培訓更多懂藝術、具備專業藝術操作背景的人才。演藝學院若要進入大灣區，還應該更新殖民地模式的演藝教育，不應單方面面向西方，而應該具有面向亞洲、面向中國的綜合能力。既要吸收西方之所長，也要以中國及亞洲文化為本。

把香港演藝學院搬到海洋公園有幾個好處，一是騰空的演藝學院改裝之後可以變成一個國際級的場地，像紐約Lincoln Center那樣。另一個可能當然是拆卸，賣地的價值可以帶來過百億收入，若用當中一部份推動演藝學院的發展，又何樂而不為呢？此外，目前港鐵綫已經直達海洋公園，所以不會構成交通不方便的情況。

海洋公園可以把一部份原先用作海豚訓練與及殺人鯨訓練的場地，改建為演藝發展場所。（江智騫攝）

新的文體旅局也必須要找一些亮點項目、平台項目，而不只是辦活動。它應該在香港建立不同類型的創意產業園，結合文體旅概念，既有文化、也有體育、也有旅遊。建立這種綜合文體模式，才能夠真正長遠提升香港的競爭力和吸引力。海洋公園正正可以成為這樣的一個試點。把演藝學院搬到海洋公園，也正正可以為未來香港的藝術科技人才、表演藝術人才、各方面相關人才，提供整全的發展生態和學習環境。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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