【恩威並施】宿舍制度與產業發展

香港要發展產業，必須要解決房屋居住問題。安居樂業，安了居便能好好地去工作。香港從前有宿舍制度，大學有老師的宿舍、政府也有不同類型的宿舍。宿舍制度聽起來可能和產業不相關，但是看看日本和韓國，為什麼它們能夠好好發展產業？就是因為他們有一個安居的系統，能夠讓員工安心地在一間機構長期工作，發展其職業潛能。



日本人平均薪金比香港人低，但是很多人願意在一家企業裏面工作很長時期，就是因為日本仍然有着宿舍的傳統。不論是政府還是大企業都會提供宿舍，宿舍創造了一個安居的條件。於是乎便有樂業的可能。

香港目前的一個結構性問題是︰要發展產業，大家喜歡的所謂「上流」是增加人工，忽略另一個實際的問題——房屋。這個問題是否可用另一個模式，以宿舍的方法去解決呢？除了公屋、居屋以外，是否可以開發更多宿舍？例如科學園旁邊有很多豪宅，真正賺錢的是科學園，還是是旁邊那些豪宅？要發展產業，就要招聘員工，但在豪宅旁邊很難開發更多人力資源。更需要的是在科學園旁邊提供廉宜居所（Affordable housing），讓中低收入員工和技工有一個社區。

現在科學園不正常的發展是旁邊都是豪宅。只有高層或者甚至是在中環上班的住客。大量在科學園工作的人可能每天要長途跋涉，從香港不同的地方來上班。為什麼科學園土地這麼多，卻不在科學園旁邊開發一些居屋和公屋，甚至讓公司直接經營宿舍，讓員工們能夠真正在公司旁邊建立一個社區？也可以提供一條龍服務，例如幼兒託管，香港要增加生育率，幼兒託管及幼兒教育是一個非常重要的板塊。

香港基本上是地產商只發展豪宅，不發展其他類型的居住模式。（資料圖片）

科學園也好、數碼港也好，香港這些旗艦式的產業相關平台，必須要設立宿舍、公屋和居屋等居住配套，才能提供足夠的人力資源去發展產業。數碼港旁邊的貝沙灣是豪宅，普通中低收入員工根本負擔不起住在貝沙灣、碧瑤灣等屋苑。

那麼，為什麼政府沒有做這些配套？以前香港政府規劃高中低收入人士住在同一個社區，可能高收入的住宅高級一點、低收入的居所低級一點，但是現在香港基本上是地產商只發展豪宅，不發展其他類型的居住模式，而政府發展其他居住模式很慢。為什麼政府不開發一些宿舍概念，讓其他非地產行業的企業能夠開發和發展？例如，觀塘區有很多工廈，是否有一些工廈可以改變為受青年人歡迎的宿舍？居住和工作的地方接近，也可以減少車輛，降低碳排放。

這應該是一個整全的規劃問題，要解決並不困難，只是需要一個政策，關乎政府是否願意去實行。開發產業需要人才，香港有很多資金，但是建立一個發展產業的團隊才是最困難的。目前香港面對最大的困難就是人才，上層的員工很多時候可以面向國際招聘，但是一個健全的產業生態必須要有自身的高中低層員工，才能夠可持續發展。內地是這樣、台灣是這樣、韓國和新加坡也是這樣。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）