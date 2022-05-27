【恩威並施】香港電台撥歸文體旅局的十個好處

香港政府架構重組，成立新的文體旅局已成定案，但有一個核心問題要處理︰文體旅局主要功能是建立香港軟實力，而香港軟實力必須要擺脫只主辦活動的模式。



目前，創意香港也好、商經局下面各式各樣文創產業相關的項目也好，都只是辦活動和資助，缺乏建立能力的意識。所以把香港電台納入文體旅局是非常重要的一步。因為港台是一個平台，香港需要建立平台來把內容傳遞到社會，並且傳遞到全世界。換句話說，說好香港故事、說好中國故事需要平台。港台歸入文體旅局有十大好處︰

第一，成為香港文體旅的代言平台

港台可以集中力量成為香港文體旅的代言平台。例如，港台可以製作旅遊相關的飲食紀錄片和節目，也可以創造一個推動紀錄片市場的平台。紀錄片是一個非常大的市場，成本低、效益高，而且是非常好的媒體培訓與及說好香港故事、中國故事的渠道。香港有很多豐富的素材，港台可以成為紀錄片基地。人們往往有一個錯誤的觀念，以為紀錄片必然和政治有關，其實不是。紀錄片可以和科學和文化和歷史息息相關，可以成為很好的公民教育和國民教育平台。

第二，負起推動香港文體旅發展工作

港台歸入文體旅局，順理成章就要負起推動香港文體旅發展的工作，而不是像現在這樣扮演着一個非常尷尬的角色。目前港台如同AO制度，電視節目監製拍攝藝術節目，並非都去找藝術專家，而是找一些顧問，拍出來的節目也就在有深度和沒有深度之間，論專業也未必專業，十分尷尬。

第三，成為內容孵化器

港台可以成為內容孵化器。台灣公共電視是一個具體的成功例子。公視已成為台灣其中一個內容孵化器，有些項目能夠和國際不同的媒體機構，例如Netflix合作。香港應該效法。例如香港電影發展基金資助的項目及創意香港支持的動漫內容，可以透過港台這個平台，讓香港觀眾看到，繼而透過港台向外輸出，也可以和內地合作。

港台是一個平台，香港需要建立平台來把內容傳遞到社會，並且傳遞到全世界。（資料圖片）

第四，成為藝術科技平台

港台納入文體旅局的另外一個功能是可以成為藝術科技（Art Tech）平台，實驗新類型的媒體藝術創作模式，例如XR（延展實境）、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等。可以設立媒體科技實驗室，透過港台這個平台去進行一些藝術科技類型的創作，應用在實體節目上。電視平台日新月異，不能只局限於傳統媒體。YouTube已經代替了傳統電視，成為主流。所以若果有新港台，必須要全力推動新媒體的內容。它的功能在於創新，在於營造深度多元的文化，而不只是追求單純商業觀能刺激。

第五，推動國民文化教育

港台也應該負起了國民文化教育的責任。並可以和國際不同類型的國際文化公營電視台合作發展。

第六，加強國際與內地對接

港台可加強和國際及內地對接。在文體旅局下面，港台的定位和角色更加清楚，因為很多公營電視台都是以文化內容為主。港台需要和內地中央台及國際不同的公營電台合作，例如在世界非常著名的ARTE，就是由法國和德國政府共同支持的以藝術和文化為主的公營電視平台，裏面有非常豐富的不同類型節目。

第七，推動體育

推動體育需要一個平台，港台歸入文體旅局，體育節目可以更多元化，不只是集中在足球和受歡迎的運動項目，其他項目也可以介紹。例如可以有一些地區體育項目或者針對老年人的運動節目，服務香港市民。透過這些非博彩主導的體育節目，可以增強社區投入感，也可以營造更健康的運動生態和習慣。

第八，推動旅遊

香港旅發局每年花大量金錢、用外判形式拍攝關於香港的旅遊節目。如果把這些資源集中，可以更有系統地、更有策略地去委約一些導演和製作人，創作更多元化的旅遊節目和旅遊宣傳片。用硬銷方法去推廣旅遊並沒有什麼用處，要用軟銷形式。例如Netflix最近有一套《羅馬浴場》電視劇，改編自漫畫的《羅馬浴場》，裏面每一集均會介紹日本著名溫泉的旅遊景點。現在的廣告不是「賣膏藥式」，而是需要滲透，在旅遊節目裏面軟性地介紹不同地方。日本人最會拍這些節目，香港在這一方面也應該急起直追，才能夠促進旅遊業︰一方面是香港內部旅遊，另一方面吸收更多人來香港參與旅遊項目。

第九，藝術教育平台

港台有責任去推動香港的文體旅教育。康文署每年舉辦大量的文化藝術活動，可以透過港台介紹香港藝術家，吸引更多人到康文署旗下場地觀看節目，從而提升香港人的藝術水平。

第十，港台資料庫可以變成很多IP

港台有着非常豐厚的文化資料庫，可以變成很多知識產權（IP）。例如，港台有着最豐富的南音和粵劇錄音，可以活化，透過文體旅局發展文化產業，既製造社會影響力，也製造經濟收入。

總括而言，香港軟實力像軍隊一樣，需要正規軍，需要航空母艦、需要不同的工種去配合。港台正正可以成為香港文體旅產業的一艘航空母艦。香港目前最缺乏的就是這樣的平台。我們有很多放煙花的活動，但沒有具備真正作戰能力的旗艦。

以前香港有邵氏、嘉禾等商業平台，但是未來的世界軟實力大戰將會是國家系統體系的競爭。英國有BBC、日本也有NHK，香港需要有自家的文體旅媒體旗艦，才能夠說好香港故事、說好中國故事。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）