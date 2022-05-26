如何讓心灰意冷的上海民眾重建信心與預期？

日前，「逃離上海」、「告別上海」成為了內地輿論場的熱門話題。事情的緣由是，隨着疫情得到控制，上周一（5月16日）上海採取恢復開行或增開列車等方式逐步增加上海虹橋等車站的到發列車數量，一時之間，被一個多月的封城積壓的出行需求迅速大爆發，成千上萬的人想盡辦法湧向上海虹橋車站，其情其景，讓人百感交集。



不應忽略的是，這其中有許多人本來就並非上海常住居民，他們來到上海純粹因為出差、旅遊、探親、轉車、學習或者短期事情處理，只不過因為封城才不得已滯留上海，如今上海漸漸恢復正常，自然會選擇離開。

4月2日，上海浦西封控篩查開始，封控管理期間足不出戶影響許多人生計。 （視覺中國）

但除此之外，有不少人是因為被疫情和封城衝擊，或是多年的努力付諸東流，或是對上海感到失望，心灰意冷。曾幾何時，他們來到上海是滿懷着追求美好生活的希望，為夢想而打拼，躊躇滿志，但經歷疫情和封城的重大變故，他們對於上海、對於人生的認知發生了改變，迫不及待地渴望離開上海。

應該看到的是，有遺憾和失望的不只是那些選擇用腳投票離開上海的人，在絕大多數仍會留下來的人中，有負面情緒的為數不少。畢竟，過去一個多月的上海封城期間，亂象和問題實在太多，對許多人的正常生活和經濟社會發展的衝擊實在太大。雖然說人類的悲歡有時未必相通，但只要關心中國內地時事，稍有同理心的人，應該都能在不同程度上感受到過去一個多月上海人的焦慮、煩悶和失望情緒……

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