大學政治學系的前世今生

早前有消息指剛慶祝學系成立五十周年的香港中文大學政治與行政學系（政政系）將在重組後不復存在，香港嶺南大學日前亦宣布政治系將易名為「政府與國際事務學」，香港城市大學的公共政策學系和亞洲及國際學系亦宣布併入「公共及國際事務」，目前有三所本地院校的政治系預告將在新學年面臨重組、合併或易名。



雖然課程重組本來就是大學經常發生的事，但近年香港政治環境轉變，幾所本地院校的政治系都面臨課程檢討，社會懷疑政治學系生存空間是否已經走到盡頭亦在所難免。此時值得我們回顧香港的政治學系是怎樣發展出來，而我們又可以怎樣理解這些變遷。

香港大學在1911年創校後一年開始教授政治學相關課程，首個政治學的學位則在1915年以「政治經濟學」命名，課程是學習英國的政治經濟史為主，旁徵博引當時中國的經濟發展情況。香港首個政治學系在1937年成立，隨着戰後香港的社會變遷和高等教育步入擴張期，香港的政治學系發展亦邁向現代政治學的方向發展。特別是殖民地政府認為戰後的香港大學發展應是回應社會發展的需要。港大的政治學系開展了早期對香港政治的研究，疏理和分析殖民地的官僚系統和憲制秩序。

來到2022年的香港，政治學系已不限於公共行政或比較政治學等範疇，而且一直緊隨着社會的發展和學科的變遷。例如目前中大與政治學有關的學士或碩士課程，涵蓋政治及行政學、全球研究、數據科學與政策研究、公共政策、大中華政府及政治研究、環球政治經濟、健康和公共管理等。大學為課程作出檢討和重組，背後思維可能牽涉政治考慮，但不少更是涉及對學系長遠發展的想像和藍圖。

政治學作為研究社會權力分配、政府與公民行為的學科，社會都會同意現代大學擁有政治行政的教研領域是「共識」，甚至能繼續為香港這個城市引進推動社會進步的創建和思考。

香港的政治學系已不限於公共行政或是比較政治學等範疇，而且一直緊隨社會的發展和學科的變遷。

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