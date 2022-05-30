周報獨家精選｜專訪金融專家：港幣體系是國家軟實力的核心資產

「我授課時問學生，什麼是『Made in Hong Kong』（香港製造），學生只會回答什麼菜式。」香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿笑着說，「真正『Made in Hong Kong』的就是『Hong Kong Dollar』，港幣才是真正的香港品牌。」



肖耿對港幣的由衷盛讚，基於他的新穎理論。傳統理論中，貨幣功能有三：計價、交易和儲備。長期觀察美元的肖耿得出第四種功能——監管媒介，「香港的貨幣與商業體系具國際競爭力、親和，也是國家軟實力的核心資產。」《香港01》獨家對話肖耿，從新視角理解港幣與國家金融發展的關係，為人民幣國際化另闢蹊徑。

系列報道：

對話香港國際金融學會主席肖耿：港幣體系是國家軟實力的核心資產

以灣區腹地打造「特區中的特區」

跨境合作頂層設計需要「破冰」

離岸人民幣產品體系依然是「支離破碎」。（資料圖片）

政治學系來到2022年的香港

繼早前有消息指已跨越半個世紀、剛慶祝學系成立五十周年的香港中文大學政治與行政學系（政政系）將在重組後不復存在，香港嶺南大學在上周三（5月25日）亦向全體師生宣布政治系將易名為「政府與國際事務學」（Government and International Affairs）。而連同香港城市大學的公共政策學系和亞洲及國際學系已宣布會被併入「公共及國際事務」，目前就有三所本地院校的政治系預告將在新學年面臨重組、合併或易名。

請按此閱讀全文。

因應香港近年政治環境轉變、課程發展及收生情況等因素，多間本地院校的政治系正面臨課程檢討及重組。（資料圖片）

北京疫情會步上海封城後塵嗎？

這是過去一個月以來疫情下許多北京人的疑問。一個月前便已在網絡上流傳的段子，「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」，大概能概括北京人的心理狀態。尤其是隨着近日北京市全面升級管控以來，愈來愈多的人都很關心北京會不會步上海封城的後塵，並在封城後出現物資短缺、非新冠病人就醫難等問題。

請按此閱讀全文。

從北京乃至整個中國的福祉來說，能通過常態化的防疫控制疫情肯定優於通過封城來控制疫情。（美聯社）

拜登的重返印太 巧立名目與暗渡陳倉之間

在俄烏戰爭搶佔美國外交注意力近三個月之際，拜登當局本月以來在印太外交場域上動作頻頻，重新確認了中國依然是美國眼中「最嚴重的長期挑戰」。5月12至13日在白宮舉行的「美國-東盟特別峰會」已有濃重的「聯友制華」味道；5月20至24日的拜登韓、日訪問，更公布了得大多印太主要國家參與的「印太經濟框架」（IPEF），並舉行了澳洲新政府確立後的又一次美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會，而拜登也透過其第三次的軍事護台「口誤」再次挑動北京神經。

請按此閱讀全文。

5月23日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪出席「印太經濟框架」會議，其他IPEF初始成員國的領袖亦透過視像通話與會。（美聯社）

「棒下出孝兒」觀念不變

光靠強制舉報就能建立保護兒童安全網？

香港近年接連發生多宗駭人聽聞的虐待兒童個案，立法會上周四（5月26日）就此討論並通過由實政圓桌田北辰提出的「正視本港虐待兒童問題、保護兒童權益」議案，促請特區政府盡早提交強制舉報虐兒個案機制的條例草案等。多名議員則從兒童情緒健康、照顧兒童人員業界培訓等促政府加強監管。不過，若要全面建立保護兒童安全網，仍然無法迴避改變「棒下出孝兒」觀念、甚至立法禁止體罰等議題。

請按此閱讀全文。

2021年共有1367宗呈報虐兒個案。（香港01製圖）

DeepMind「通才」AI Gato面世 邁向人類智慧？

科技巨頭Alphabet轄下人工智能（AI）科研公司DeepMind，上月中推出新AI模型Gato，能執行近600種任務。學界對此反應兩極，有學者認為這預示了「人工通用智能」（Artificial General Intelligence，AGI）有望實現；但也有人認為這是過度吹捧。Gato相比過往的AI有什麼特別之處？它是不是AGI？匹敵人類智慧的AI又是否空中樓閣？

請按此閱讀全文。

相比其他AI一般只能執行單一任務，Gato能夠執行逾600項任務。圖為DeepMind另一AI AlphaGo擊敗韓國圍棋棋手李世乭（前排右二）。（Getty Images）

敬請留意2022年5月30日出版的第319期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。