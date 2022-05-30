【恩威並施】深港同城化的房屋策略

推動「深港同城」是必須的，深港同城會為深圳和香港帶來更大的競爭力，是雙贏的局面。深圳的創科結合香港的金融所產生的協同效應非常大，但現在的核心問題不是缺乏資金，而是缺乏人才。



高企的生活水平和生活支出帶來了一些人才競爭的問題。如何調控生活開支與及維持穩定的人力資源質素，是深圳和香港共同面對的問題。房地產經濟當然會製造很多金融資本與財富，但是對於發展創科和產業並沒有任何好處。德國工業競爭力這樣強，就是由於它一直在抑制房地產發展，使工人獲得正常合理的生活質素，工人質素有着一定的保證。德國工業和產業的實力和競爭力很強，就是因為有一個很強的「德國團隊」。

日本也是這樣。日本教育的目標就是工作，工作的目標就是提供大量的技工。所以日本科技產業經常推陳出新，任天堂、SONY等等，都有一個非常穩定的人才供應鏈。

房屋是人才供應鏈非常重要的一環。香港寫深圳必須要設立一個有效的房屋政策，才能穩定人才供應，尤其是針對中低收入人士。

曾鈺成說，政府要有具體目標，並要給出結果，例如房屋政策，而所有人都會看着政府能否做到。（資料圖片）

有幾個範圍需要處理。第一，產業發展必須要配合房屋，才能夠有足夠的人才。所以，若果要發展產業，深港要考慮建立宿舍，為員工提供穩定的生活基礎及社區。工廠需要宿舍，是因為工廠要有人去運作，而宿舍需要有生活配套。

現在香港科學園和數碼港最嚴重的問題，就是它們被豪宅包圍，招募員工會出現很大的系統性困難。今後推動深港同城，在諸如河套等地區有多少地是用來推動房屋的？正常來說，應該用三分一土地開發房屋，讓員工就地工作。這是正常的邏輯。試想想，如果又要興建大量的基建來運送員工上班下班，合乎成本效益嗎？這種額外配套合乎產業發展的需要嗎？當然是不符合。

交通運輸當然可以解決部分問題，但是發展產業的核心問題還是需要房屋配套，因為發展產業需要人才。人才不像資金那樣可以調來調去，按一個按鈕把可以把錢匯走。人才需要時間培養，只有令他們落地生根，產業才能夠真正持久發展。香港如果要發展高端科技，既需要高端人才，更需要大量具備競爭力和創新性的中層員工，才能夠在成本控制與及創新方面有真正的突破。

房屋政策本身和產業政策有着非常密切的關係。政府必需要有整全的視野，才能夠真正解決香港房屋問題。不應該矮化房屋政策為一種社會福利政策，因為房屋政策的好壞，直接影響了人才質素和產業發展空間。