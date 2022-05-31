【恩威並施】文化安全的幾點觀察

2019年社會動亂引發一系列關於「一國兩制」、香港自由民主發展與國家安全的爭論。根據香港政府的說明，國家安全涵蓋十多個領域，文化安全也是其中一個重點項目。為什麼文化安全重要？因為保障《基本法》、保障言論自由，必須在文化安全的環境下進行。那麼，什麼是文化安全？



過去西方一直強調自由，但是自由是一個能力問題。你有多少能力，便有多少自由。一個有錢人的自由比一個住在劏房的人多；一個身體健康的人和一個身體不健康的人的活動能力也有差別，身體狀況影響了個體的自由。

自由這個概念在西方的論述已變質為一種病毒，影響了一個社會的文化安全。以自由之名造成社會矛盾，因為自由而隨便進行不同類型的攻擊和互動。其實西方本身也有文化安全系統，它是維繫西方自身自由的根本。沒有文化安全系統，自由只不過像美國槍械一樣，可以隨便用來攻擊別人、大開殺戒。有了文化安全，才可創造空間條件，便人們懂得互相尊重，尊重不同的意見、尊重不同的想法，在有底線的情況下互動。

自由只不過像美國槍械一樣，可以隨便用來攻擊別人、大開殺戒。圖為美國德州一所小學最近發生槍擊案，死傷枕藉。（資料圖片）

什麼是底線？在德國，你可以研究希特拉，但是不可以歌頌希特拉和納粹黨。這是德國文化安全的底線。美國曾經立法取締鼓吹消滅黑人、復興黑奴制度的3K黨，也是一條西方民主自由文化安全的一條底線。鼓吹種族屠殺、種族滅絕，也是不可跨越的文化安全紅線。離我們近一些的如泰國，雖然泰國人有很多自由，但是侮辱泰王是不可觸碰的紅線。又例如很多中東國家，以及馬來西亞、印尼這些有伊斯蘭信仰的國家，也有不同類型的文化底線。

每個國家、每個社會都有它的文化安全底線，它維繫着一個社會的穩定。只有穩定的社會，才有空間去發展、去改善、去進步。否則，看看目前的美國，禁槍言論自由了幾十年，到頭來槍械製造商利益仍然不動如山，幾十年來犧牲成千上萬美國的性命。美國為所謂的言論自由付出了機械不受管制的代價，背後其實也有美國資本家操控。資本家擁有最大的自由，這是事實，不容否定。

香港推動文化安全，必須要認識世界各地不同的文化安全系統。日本有一個系統去調控資迅傳播，日本的新聞發放系統沒有絕對自由，而是經過嚴密的編輯和分析，才能夠出現到讀者眼前。美國也是一樣，《紐約時報》有編輯、有記者，記者需要足夠的訓練。無論美國如何標榜言論自由，美國第一大知識分子報章也不是記者喜歡寫什麼便寫什麼，自由是由一個系統性的編輯系統衍生出來的。為什麼要有這個系統？就是要保障新聞質素及新聞報道不會危害國家。英國也有和傳媒相關的「國家安全法」，授權政府制止任何危害國家安全的資訊發布。

總而言之，任何國家均有法律保障其文化安全，目的是持政權穩定，因為在政權穩定的情況下，才能夠有發展的空間。

但是西方卻給全世界灌輸了一個錯誤的觀念︰發起革命和動亂，社會才能夠進步。事實上，大家看看南美洲，看看所謂有民主投票制度的國家，選票投了幾十年，社會有什麼地方進步呢？大家看看便知道所謂民主自由是一個能力問題、是一個國民質素的問題，而不是單單有自由就可以解決所有一切問題。

文化安全是重中之重。香港處理文化安全這個問題和處理科技一樣，缺乏系統、缺乏能力。一個地方的文化安全，取決於當地人民的文化質素與及思考能力，因為民眾要有一定成熟性和能力去判斷真與假。自由是火，我們要知道火用得好可以取暖、可以煮食，但若用得不好，我們就會被火燒死。道理就是這麼簡單。自由是水，若果我們不學會游泳，怎麼能利用自由、怎樣運用自由呢？而文化安全正正是如何在自由大海裏面游泳的最重要的背景和學問。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）