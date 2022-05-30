新疆再教育營內部曝光？外交部斥BBC報道抹黑

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華期間，英國廣播公司（BBC）、德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）等多間外媒上周二（5月24日）刊出報道，披露疑似是遭黑客入侵後流出的新疆警察系統內部檔案，顯示新疆「再教育營」（職業技能教育培訓中心）情況，包括有疑似是逾5,000張維吾爾族人的照片，公安部部長趙克志、前新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國等官員的內部機密講話等文件。



BBC、《明鏡周刊》等報道提到，機密文件、照片和資料疑似是黑客從新疆公安內部網絡截取，是首次有「再教育營」和正規監獄內部情況的照片曝光。

德國學者鄭國恩：「通過黑客入侵新疆警察/再教育營的電腦獲得的大量文件，包含了有史以來第一次來自再教育營內部的圖像資料，顯示全國發布了格殺令，習近平要求新建營地，因為現有的營地已經人滿為患。」（新疆公安文件The Xinjiang Police Files圖片）

據報道，疑似外洩文件包括超過5,000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2,884人曾被拘留。當中有人並非自願被警方列作「再教育營」者並成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機、不抽煙不喝酒等原因而被帶到「再教育營」。

對此，外交部發言人汪文斌昨日批評，這批疑似外洩的涉疆文件是「反華勢力抹黑新疆的最新例子，和他們此前慣用的伎倆如出一轍。散布謊言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。」

汪文斌提到，巴切萊特的「訪問是一次增進了解之旅，加強合作之旅，也是正本清源之旅，目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。」

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《BBC公開萬件新疆外洩文件 外交部批：反華勢力抹黑新例子》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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