北京疫情會大規模爆發嗎？會封城嗎？

這是過去一個月以來疫情下許多北京人的疑問。一個月前便已在網絡上流傳的段子，「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」，大概能概括北京人的心理狀態。尤其是隨着近日北京市全面升級管控以來，愈來愈多的人都很關心北京會不會步上海封城的後塵，並在封城後出現物資短缺、非新冠病人就醫難等問題。



這裏的疑問其實包含兩個層面，其中第一個層面是北京會不會封城。目前來看，北京封城的可能性並不大。一是因為當下北京疫情與兩個月前上海封城前夕的疫情有着顯著區別。過去一個月北京單日新增感染者數量，包括本土病例和無症狀感染者，基本上都是維持在兩位數，未出現大規模擴散的情況，社會面總體上只是零星散發病例。

從北京乃至整個中國的福祉來說，能通過常態化的防疫控制疫情肯定優於通過封城來控制疫情。（美聯社）

相較之下，從3月28日開始劃江封控的上海，光是在3月27日的無症狀感染者就已經高達3,450例，對周邊乃至多地持續產生外溢效應。由此可見，單從決定是否有必要封城的最關鍵依據——感染者數量來看，當下疫情總體可控的北京只要未突然出現大規模傳播，便沒必要像兩個月前的上海那樣封城。

二是因為隨着北京市常態的便民核酸檢測點的普及，疫情大規模傳播的可能性已被明顯降低。過去一個月，在北京市進出小區、公司和公共場所，乘坐公交、地鐵、網約車、出租車，都需要48小時核酸陰性證明。為了方便居民核酸檢測，北京市幾乎每個小區每日要麼有大規模免費核酸檢測，要麼有免費的常態化檢測點或步行15分鐘的核酸「採樣圈」。在這種情況下，一個人若感染新冠肺炎，除非整日閉門不出，不然很快便會被發現，從而大幅降低大規模傳播的可能性。當然，北京市這一做法的成本不可謂不高，今後能持續多久，是否在合適時候調整措施有待討論，但至少可以確定的是，這一做法有助於讓北京市不至於走向封城。而在當前中國內地防疫形勢下，封城的成本和代價遠遠大於常態化的核酸檢測。

三是因為上海封城對民眾正常生活、經濟社會發展的衝擊非常大，教訓深刻，啟示中國內地要不斷探索新的防疫路徑，走出靠輪流封城來防疫的路徑依賴……

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