一場又一場的領袖峰會 其實只是美國一場「霸權秀」？

美國總統拜登（Joe Biden）結束風塵僕僕的亞洲行，先在華府舉辦與東盟各國領袖峰會，隨後取道韓、日訪問，最後再於東京與日本、印度和澳洲國家領導人會師展開「四方安全對話」（Quad），並發表「印太經濟架構」（IPEF）啟動聲明。拜登以層級節制的方式定位區域國家在美國印太戰略中位置的安排，霎時呈現一幅網羅盟國有方的風景。



然而，拜登「回防」東亞的外交巡禮，從劇本、參演到落幕，表面上明修棧道，將亞洲策略同盟優先高調成為行程的第一要務，且不掩飾其意圖次序鞏固區域盟友結成「抗中」箭頭的目標，但除了啟動「印太經濟架構」獲得枱面一日風光外，細數其他作為，甚至包含被視為里程的「印太經濟架構」在內，不過體現美國對於自陷信用膨脹的意猶未盡，也無視其外交赤字持續擴大。

美國總統拜登2022年5月24日出席在東京首相官邸舉行的四方安全對話峰會。圖中前中排左二為美國安全顧問沙利文、左三為美國貿易代表戴琪，以及右一美國務卿布林肯。（美聯社）

相對於「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相繼落成，晚近由華盛頓積極運作的新建制，不論是又一回合的「四方安全對話」，還是宣告啟動「印太經濟架構」，其組成都尚如紙紮，徒具宣傳上的象徵意義。綜觀一場又一場以美國為首的領袖峰會，以及泛美陣營頻頻對既有國際秩序指手畫腳，建樹難尋，聚在一起嚼嚼北京舌根不啻成為相關國家之間的最大共識。只是各方基於默契，深諳美國老大哥出巡一趟的面子要有，眾人「看破不說破」，諸如夥入IPEF的東盟七國如何附應美國，其實彼此心裏都有數。

事實上，美國確實也需要舉辦這一場又一場的政治公關秀來讓自己有會師般的舞台，又或者說以創建起維護霸權持續的信仰。長年以降，歷屆美國政府早已習慣依賴話語權獨大，以及強勢引導國際輿論的方式，作為其霸權秩序主導者實力的展現。在冷戰結束後，此類的「務虛」作為確實也替美國節省了相當的維護成本，遙想當年美蘇二元對抗，美國政府投入了極其龐大資源方撐起民主的西方世界，待蘇聯崩解後，美國的需求改變，轉向尋求領導地位維持，並且是以儘可能降低成本的方式來穩定其霸權運作……

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