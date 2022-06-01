美國每次槍擊慘案後均有槍管聲音 為何總是不了了之？

上周二（5月24日）的德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學校園槍擊案，造成19名學童、兩名老師死亡，根據《經濟學人》統計，自2017年以來，24歲以下的美國人當中死於槍擊者比死於車禍還要多。今年以來，美國大型槍擊事件（同接近時間和同一地點有至少四人中槍的事件）累計已超過200宗，可謂無日無之。



回顧2012年桑迪胡克小學槍擊案以來的美國槍管發展，差不多可以說是不值一提。在這一場造成20名6至7歲學童死於槍下的慘劇之後，美國參議院兩黨議員曾提出加強槍械購買者刑事背景審查的立法，一度得到NRA支持，當時的奧巴馬當局更由時任副總統拜登代表與國會兩黨議員交涉，然而立法最終卻通過不了參議院的60票反拉布門檻。

自此之後，槍管立法可算是美國政治失效的縮影。此後大型槍擊事件不絕，卻從無有效槍管立法獲得通過。

剛自亞洲之行回程返抵美國的總統拜登在談及槍擊案時神情激動。拜登批評讓18歲疑兇買到槍械是錯，並促民眾反槍。（美聯社）

2015年一名白人至上主義者在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）教堂行兇造成9位非裔美國人死亡；同年加州聖貝納迪諾（San Bernardino）槍擊恐襲造成14人死亡（因案件定性而成為自911事件以來美國死亡人數最多的恐怖襲擊）；2016年佛羅里達州奧蘭多（Orlando）酒吧槍擊案造成49人死亡；2017年拉斯維加斯酒店窗台掃射案，槍手殺死了正參加音樂會的60人，超過400人受槍傷；2017年德州索塞蘭泉（Sutherland Spring）教堂槍擊造成26人死；2018年佛州帕克麗（Parkland）校園槍擊造成17人死；2019年8月4日，俄亥俄州代頓（Dayton）與德州埃爾帕索（El Paso）分別發生酒吧和超市槍擊，造成9人和23人死亡。

種種慘案之後，國會或白宮都有提出收緊槍械管制的措施，然而多年以來，絕大部份較具雄心的立法都在國會遇阻……

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《德州小學槍擊案突顯美國失治》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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