【恩威並施】文化安全的三個步驟和三個範圍

建立文化安全生態需要有一個具體的規劃，政府需要承擔這個責任，讓市民大眾、文創藝術工作者可以在真正自由自在的空間創作、交流、互動。



這個文化安全生態建基於三個步驟，第一是文化認同。例如日本、韓國，教育都是以國家文化認同為基礎。新加坡也有一個文化認同。香港是中國的一部份，所以必須建立國家文化認同，即對中華文化的認同。當大家建立了共同的文化認同，才能夠發展文化自主。有了文化自主，才能發展文化自信。

殖民地時期的香港人，從來都覺得自己是中國人，因為當時香港社會生態是一個有中國人文化認同的社會。上世紀六十年代，金庸先生創辦《明報》，雖然他的立場反共，但他也是愛國的。他創作的武俠小說成為了香港那個年代年輕人國民教育最好的教材。改革開放之後，大量香港人回鄉協助國家建設，也是建基於文化認同這一個層面上。

但是為什麼回歸之後香港年輕人對中國文化認同愈來愈薄弱？這涉及了三個層面的問題，就是文化安全是由教育、傳媒和文化三個系統所影響的。一個社會的文化是否安全，教育當然是最重要。因為教育做不好，沒有建立文化認同，便會出現很多奇怪而不正常的情況。就算是歐美國家也有自身的文化認同，法國人如何認同法國文化、理解法國文化，也是建基於教育。所以，香港必須檢討目前教育出了什麼問題、傳媒出了什麼問題、文化系統出了什麼問題，導致香港人不像回歸以前有那樣強的國家文化認同感。

香港必須檢討目前教育出了什麼問題、傳媒出了什麼問題、文化系統出了什麼問題，導致香港人不像回歸以前有那樣強的國家文化認同感。

國家文化認同不必然是認同政權，而是認同自己是中國人。認識中國文化是一個深層次意識形態問題，若果香港人從小便學習書法、抄寫四書五經、學習儒學，就能建立真正的愛國情懷及具體的思想。

香港本來是一個中西文化薈萃的地方，香港人中西相通。但是為什麼回歸以來，香港不斷引進落後的西方文化，而沒有吸收自己中國傳統的文化？這個問題需要有具體的研究。建立了文化認同，才能夠建立文化自主。有了自身的一套文化體系，才能建立文化自信。看看日本、看看德國，甚至看看泰國和馬來西亞，他們均在尋找自己的國民身份。就算印尼和菲律賓，在國家民族發展上面也有着自身尋求自主的取向，而不會完全依賴西方。

香港學習西方並不是問題，問題是依賴落後的西方，而沒有引進先進的西方文化，忽視了對西方文化的批評，只有歌頌、沒有深刻的批判。這是因為我們教學體制裏面並沒有全面地讓香港年輕人認識西方的殖民歷史、西方好戰的歷史、西方到處去進行種族滅絕的歷史。而只看見這幾十年西方消費主義的繁榮及製造的娛樂，所以他們缺乏一個總體歷史觀。

文化安全正正就是要建立年輕人的文化抗體，有能力分辨不同文化的優點和缺點，從而吸收好的、不吸收壞的。香港目前文化領域的最大危機就是缺乏一個整全的文化安全概念。所以文化安全三部曲︰文化認同、文化自主、文化自信是必須要走完的一個過程。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）