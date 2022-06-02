在俄烏戰爭搶佔美國外交注意力近三個月之際，拜登當局本月以來在印太外交場域上動作頻頻，重新確認了中國依然是美國眼中「最嚴重的長期挑戰」。



5月12至13日在白宮舉行的「美國-東盟特別峰會」已有濃重的「聯友制華」味道；5月20至24日的拜登韓、日訪問，更公布了得大多印太主要國家參與的「印太經濟框架」（IPEF），並舉行了澳洲新政府確立後的又一次美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會，而拜登也透過其第三次的軍事護台「口誤」再次挑動北京神經。

5月23日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪出席「印太經濟框架」會議，其他IPEF初始成員國的領袖亦透過視像通話與會。（美聯社）

上周四（5月26日），延遲已久的國務卿布林肯（Antony Blinken）對華政策演說登場，他直指中國是唯一有「意圖」，也「愈來愈有經濟、外交、軍事和科技實力」去推翻現有國際秩序的國家。國務院將設立「中國院」（China House）去整合和執行政策以應付這「前所未見」的外交挑戰。雖然布林肯通篇演講並無新意，卻為美國對華戰略換上了「投資、聯結盟友與競爭」（invest, align and compete）的新包裝。

同一天，中國外長王毅也啟程一連十日訪問所羅門群島、基里巴斯（Kiribati）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）、瓦努阿圖（Vanuatu）、巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）、東帝汶（East Timor）和斐濟（Fiji）等八國，並在斐濟主持第二次中國-太平洋島國外長會。外媒報道指中國正計劃與南太平洋各島國簽署類似其此前與所羅門群島簽署的安全協議，並計劃推進中國與區內國家的自由貿易合作，更已寫成相關的五年計劃。

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《拜登的重返印太 巧立名目與暗渡陳倉之間》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第319期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

對話香港國際金融學會主席肖耿：港幣體系是國家軟實力的核心資產

政治學系來到2022年的香港

北京疫情會步上海封城後塵嗎？

BBC公開萬件新疆外洩文件 外交部批：反華勢力抹黑新例子

拜登的重返印太 巧立名目與暗渡陳倉之間

「棒下出孝兒」觀念不變 光靠強制舉報就能建立保護兒童安全網？

DeepMind「通才」AI Gato面世 邁向人類智慧？