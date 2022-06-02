【恩威並施】文化安全與教育

文化安全本身並不抽象。最直接影響一個社會的文化安全就是教育。而教育的本義就是建立學生的思考能力、做事能力和團隊能力，也就是「德智體群美」這五種能力。那麼，香港教育能否達到這個目的呢？



香港教育在回歸以後經常強調「自由選擇」，課程變了有很多選擇。但是，若學生連基本的能力也沒有建立，如何能夠真正去選擇呢？另一方面，香港社會經常把成績好的學生強調成狀元，但是一個中學畢業的學生為什麼可以是狀元呢？

建立能力是教育之本。而在文化安全上，應該建立香港年輕人對國家的認同，這就必須要由基礎的歷史、哲學、文學、美術開始，認識中華藝術、中華哲學，它們是文化認同的基本。

當然，文化認同不一定是單一的，西方最好的哲學、最好的文學也可以學習。以前香港的成功離不開中英文化相通，這是香港人本來的文化認同。回歸以後，這種文化認同能力沒有調節，奇怪地變成為了「國際化」而把所有事情調整到依附英美。大家對英美的流行文化認同比中華文化認同強得多，這是鐵一般的事實。然而，回歸以後的教育政策下的學生對中國文化沒有認同，只對西方流行文化有認同，這便構成了一個文化安全問題。而文化安全問題的出現，會影響到學生的發展空間和能力。他們的能力還沒有建立，卻以為自由可以解決一切問題，其實並不懂得怎樣運用自由。

所以，香港要改善文化安全，首要任務是要由幼稚園、小學、中學開始，引進系統性的中華文化基礎教育，讓香港年輕人認識中華文化的基本。什麼是中華文化的基本？就是書法、哲學、歷史。有人會說這些知識與技能不能「搵食」，但是現在讀商科又真的能夠「搵食」嗎？

社會存在很多偏見，以為中華文化教育落後老土。事實恰恰相反，中華文化裏面有很多智慧，例如《孫子兵法》、《道德經》、《易經》等，均能加強學生們的思辨能力，幫他們分析社會現狀。所以教授中華文化是協助學生建立更強的多元思考能力，不是變成所謂「洗腦式」教育。

真正優質的文化安全教育是建基於優質的文化認同教育上。中小學打好文化認同教育的基礎，便可以建立文化自主能力。到了進入大學的時候，便會培養出一位既有文化視野，又懂得為國家建設的國民。香港目前的大專院校為了所謂的國際排名，用了「僱傭兵」制度教學，課程也是以歐美為主導。缺乏中西文化的交匯能力。雖然學者有自由寫論文、發表自己的意見，但是他們沒有自由不去把學生教好。當大學的主要功能是為了國際排名而不是建立學生的文化自主能力，只依賴外來學者而沒有建立自身的團隊，這也影響了文化安全。

香港要改善文化安全，首要任務是要由幼稚園、小學、中學開始，引進系統性的中華文化基礎教育，讓香港年輕人認識中華文化的基本。（資料圖片／視覺中國）

文化安全是否等於要一刀切，不走國際化？當然不是，而是要求大專院校的文化安全必須建基於一個有本土自主視野的角度上。什麼是本土自主視野？舉例來說，世界著名的紐約Juilliard School在天津成立了分校，這個分校的師資都是Juilliard School的中國畢業生，香港人也被邀請參與教學。這種「在地化的國際化」才是真正有利文化自主和保障文化安全的一種安排。

香港的做法是國際招聘、國際招標，找一些對中國沒有感情、對香港沒有感情的人空降，設計一些不貼地的課程，玩國際排名遊戲。到頭來能夠培養人才嗎？若果一所大專院校系統培養不了自身的學術人才和科研人才，本身便會危害文化安全。你看看亞洲其他地區，均會有一個平衡︰就是培養自身的人才以及引進外來的人才。

問題是，香港這麼富裕的社會，為什麼不能培養自身的團隊，而往往要依賴外來的僱傭兵呢？這正正涉及目前香港教育制度的一個核心問題。教育應該是培養能力，而不是培養排名。若果不改變方針，而只是活在那種虛無飄渺的國際排名指標上，便會繼續出現年輕人不理解自身可以做什麼、可以怎樣做的狀態。

所以，要保障文化安全，必需要調整目前過分着重虛榮國際排名和成績的方向，實質建立香港年輕人的能力，建立文化抗體，抵禦低俗文化病毒的入侵。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）